Un único acertante del sorteo de la Bonoloto en Irun gana 920.666 euros
EL DIARIO VASCO Miércoles, 15 mayo 2019, 09:45

Un boleto validado en Irun, dotado con 920.666,65 euros, ha sido el único acertante en el sorteo de la Bonoloto celebrado el martes en Madrid.

El boleto con el premio de Primera Categoría fue sellado en el despacho número 65.410, situado en la calle Juan Arana, 6 de la localidad fronteriza, según han informado fuentes del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. De Segunda Categoría (cinco aciertos y Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 61.230 de Arenal (Illes Balears), y en la Administración de Loterías número 275 de Madrid.

Los números afortunados en este sorteo se corresponden con los siguientes 02 22 23 26 33 48. Esta vez el complementario y el reintegro han sido el 30 y el 4 respectivamente. El reparto de premios de este martes ha sido: 921.000 euros para el único acertante de 6 aciertos, con 5 aciertos y el complementario, 2 apuestas se llevan la cantidad de 83.696, con 5 aciertos hay 80 apuestas que se llevan la cantidad de 1.046 euros, 4.222 apuestas tienen 4 aciertos y totalizan 31 euros, las de 3 aciertos son 81.538 y se llevan 4 euros. Por último se llevan un reintegro de 0,50 euros las 454.350 obsequiadas con el reintegro.

Otros premios ofrecidos por el despacho situado en la calle Juan Arana, en Irun, han sido el primer Premio de BonoLoto del 14 de mayo de 2019; un premio de 14 aciertos de La Quiniela del 05 de diciembre de 2018; un segundo Premio de Lotería Nacional del Sorteo del Jueves del 7 de junio de 2018 y un primer Premio de La Primitiva del jueves 25 de febrero de 2016.

Por otra parte, los cerca de 12 millones de euros que cayeron el pasado 13 de abril en Pasaia gracias al Cuponazo de la ONCE se suman a una lista de premios de más de 7 millones de euros con los que Gipuzkoa se ha visto agraciada a lo largo del mes de marzo a través de varios sorteos de la Lotería y la ONCE. Buena parte de esa cantidad, concretamente 6.537.499 euros, correspondía a diferentes sorteos de la Lotería. La cuantía más importante asciende a los 119.929 euros con los que fue premiado un boleto de La Primitiva validado en Elgoibar. En Donostia, cayó un premio de 63.523 euros de Bonoloto y otro de 780.344 euros de La Primitiva. En Zarautz, cayeron 74.913 euros en un resguardo premiado de Bonoloto; y en Pasai Antxo, 60.012 euros en el sorteo de la Lotería Nacional. A Lasarte-Oria fueron a parar más de 5 millones de euros, el mayor premio en Gipuzkoa de El Gordo de La Primitiva. Por otra parte, el sorteo del Sueldazo de Fin de Semana del 16 de marzo repartió 100.000 euros en Tolosaldea tras resultar premiados cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. El sorteo del cupón Extraordinario del Día del Padre de la ONCE repartió 400.000 euros en la capital guipuzcoana, tras resultar premiados diez cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.