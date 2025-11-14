Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El BIOK-Txingudi busca en Donostia su primera victoria

Las irundarras juegan hoy en Puio contra el Gipuzkoa Sortzen (15.00)

I. A.

IRUN.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Cuatro jornadas se han disputado de la Liga Vasca femenina y todavía no ha puntuado el BIOK-Txingudi, que ha jugado tres partidos.

Hoy las irundarras jugarán a las 15.00 en el donostiarra campo de Puio contra el Gipuzkoa Sortzen, que por el momento ha ganado dos partidos, perdido uno y empatado otro.

En la última jornada, el BIOK-Txingudi salió trasquilado del duelo de colistas disputado en Hernani. El equipo local se vio casi siempre en situación defensiva y, aunque estuvo cerca de firmar un ensayo, para el descanso perdía 25-0.

En la reanudación, el BIOK-Txingudi apenas tuvo la posesión del balón y eso le castigó mucho a la hora de realizar su juego. El hernani siguió engordando su cuenta hasta el 40-0 y en el tramo final del partido llegaron el ensayo y transformación de Leire Muñoz para el definitivo 40-7.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El BIOK-Txingudi busca en Donostia su primera victoria