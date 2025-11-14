El BIOK-Txingudi busca en Donostia su primera victoria Las irundarras juegan hoy en Puio contra el Gipuzkoa Sortzen (15.00)

Cuatro jornadas se han disputado de la Liga Vasca femenina y todavía no ha puntuado el BIOK-Txingudi, que ha jugado tres partidos.

Hoy las irundarras jugarán a las 15.00 en el donostiarra campo de Puio contra el Gipuzkoa Sortzen, que por el momento ha ganado dos partidos, perdido uno y empatado otro.

En la última jornada, el BIOK-Txingudi salió trasquilado del duelo de colistas disputado en Hernani. El equipo local se vio casi siempre en situación defensiva y, aunque estuvo cerca de firmar un ensayo, para el descanso perdía 25-0.

En la reanudación, el BIOK-Txingudi apenas tuvo la posesión del balón y eso le castigó mucho a la hora de realizar su juego. El hernani siguió engordando su cuenta hasta el 40-0 y en el tramo final del partido llegaron el ensayo y transformación de Leire Muñoz para el definitivo 40-7.