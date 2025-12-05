El Bidasoa visita al Villa de Aranda mirando de reojo a la Copa de España El equipo arandino, en el que están cedidos Iribar y Sladkowski, es undécimo con un partido menos

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Pasada la resaca del partido contra el Flensburg-Handewitt y teniendo en cuenta que no habrá competición europea hasta febrero, el Irudek Bidasoa Irun se centra ahora en la liga y, concretamente, en intentar acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros para estar en la Copa de España. O entre los tres primeros si es que en la sede, aún no confirmada, no hay un equipo en esas posiciones.

Dejando de lado al Barça, en la pelea por la Copa de España están Logroño (18 puntos), Torrelavega (16), Bidasoa (15), Valladolid (13) y Ademar (11, con un partido menos). Quedan cuatro jornadas por delante, con enfrentamientos directos como el Logroño-Ademar de hoy o el Granollers-Bidasoa, y además tanto Logroño como Torrelavega deben jugar contra el Barça.

Quizás después de la jornada de este fin de semana se puedan hacer cuentas con cierta precisión. Y, si es con dos puntos más en el zurrón del Irudek Bidasoa Irun, con mejor perspectiva para los intereses amarillos.

Esos dos puntos son los que se pondrán en juego hoy a las 19.15 en la cancha del Villa de Aranda, equipo en el que juegan cedidos los bidasotarras Asier Iribar (máximo goleador del equipo y dos veces en el siete ideal de Asobal) y Jakub Sladkowski (en la prelista de Polonia para el Europeo).

El pivote señala que «el Bidasoa es un equipo muy grande, que casi no tiene puntos débiles, pero los tiene e intentaremos aprovechar para ganar. Tengo muchos amigos en el equipo, pero lo tomo como un partido normal que hay que intentar ganar. Aquí nos apoya la gente y es más fácil jugar».

Ritmo muy alto

Alex Mozas prevé que el Villa de Aranda «buscará un ritmo muy alto de partido. Nosotros en posicional estamos muy bien, lo que nos está costando es el balance defensivo por los cambios de ataque-defensa. Intentaremos buscar combinaciones defensivas que nos permitan hacer solo un cambio».

Además, «jugamos contra un equipo que tiene mucho gol en la transición. Del sexto para abajo, es claramente el mejor equipo al contraataque de la liga, tanto en primera oleada como en segunda y contragol hacen muchos goles. Ellos van a buscar eso, que no podamos hacer cambios, no estar en posicional, porque ahí nosotros somos fuertes».

El conjunto amarillo tiene ahora dos objetivos. «A corto plazo, ganar en Aranda, que no es una obligación, pero obviamente para nosotros es imprescindible si queremos estar arriba. Y, a medio, llegar al parón con 23 puntos», para lo que debería ganar en Aranda y Granollers y al Cangas y al Cuenca en Artaleku. Alcanzar esa cifra sería, «compitiendo en Europa, algo de sobresaliente, sin duda. Habiendo competido tan bien como hemos competido en Europa, yo creo que eso no se ha visto mucho y sería algo muy bonito».