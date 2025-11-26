El Bidasoa, de nuevo entre los dieciséis mejores Los irundarras ganaron al Potaissa Turda con sensacional actuación de Mujika y Nieto y avanzan a la Main Round de la European League

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

El Irudek Bidasoa Irun volverá a estar en la Main Round de la European League, a la que acceden los dos mejores de cada grupo, dieciséis equipos en total. Los irundarras compartirán grupo con el Flensburg (no volverán a enfrentarse), Kiel y Montpellier, terceros de sus respectivos ligas. Un grupo de muchos kilates, con cuatro campeones de Europa, el Kiel en cuatro ocasiones y la última en 2020.

Para certificar el pase a la siguiente ronda hubo que esperar a la derrota del Saint Raphael y ganar al Potaissa Turda rumano. El partido de Artaleku tenía mala pinta en el 7-12 y 8-13, pero para el descanso ya estaba corregido, 17-16, y tras el 20-20 llegó el despegue, hasta una renta máxima de ocho goles en el 34-28 y cinco en el 35-30 final. Destacaron Julen Mujika (diez goles de trece), Gorka Nieto (ocho de ocho y tres asistencias) y Leo Maciel (11 paradas de 30, 36%, en menos de 45 minutos).

Alex Mozas destacó «la reacción del equipo cuando estábamos cinco abajo» y quiso «felicitar a los jugadores por el pase. Creo que este año tiene más mérito que el año pasado, porque el nivel de grupo es muchísimo más alto».

No hay tiempo para contemplaciones y el sábado llegará a Artaleku el Atlético Valladolid, que tiene los mismos puntos

Tiene ya la vista puesta en los siguientes compromisos: «El martes en Alemania tenemos que ir a ganar porque si pasamos con cero puntos se complica mucho la Main Round, por la entidad de los rivales. La temporada pasada conseguimos pasar con cuatro, esta ya con cuatro no vamos a poder, pero sí podemos intentar pelear por esos dos puntos en Flensburg que serían importantísimos para tener opciones».

Para el madrileño, además de sumar en Alemania, lo ideal sería que «el Kiel no gane al Montpellier en la última jornada y así podríamos estar los cuatro equipos con dos puntos».

Salieron esas reflexiones tras el partido pero Mozas piensa ya «en el partido que tenemos el sábado en casa contra el Atlético Valladolid, que sé el nivel de equipo que viene y sé que ellos han tenido toda la semana para preparar el partido, que además los preparan muy bien. Necesitamos ganarles porque estamos empatados a puntos. No es una final porque hay más partidos, pero para mí es el partido más importante de lo que llevamos de temporada».

Trofeos Regularidad y goleador

En el Trofeo a la Regularidad de la Peña Bidasotarrak y Bar Mari puntuaron Julen Mujika (5), Gorka Nieto (4), Xavi González (3), Nacho Valles (2) y Dariel García (1). Sigue al frente Leo Maciel (21 puntos) y segundo se ha colocado Gorka Nieto (15), seguido por Jakub Skrzyniarz (13), Rodrigo Salinas (12), Dariel García y Xavi González (11).

En cuanto al Trofeo al máximo goleador, Gorka Nieto ha alcanzado a Rodrigo Salinas en el primer puesto (58 goles) y en el tercero están empatados Julen Mujika y Xavi González (53). Después aparecen Esteban Salinas (47), Dariel García (45) y Mario Nevado (43).