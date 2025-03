El Bidasoa Irun cierra esta tarde en León un mes tan frenético como positivo

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 7 de marzo 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Bidasoa Irun entrenó ayer por la mañana en Artaleku y después se desplazó a León, donde hoy, a partir de las 20.00, se medirá al Ademar, que es tercero y le aventaja en un punto, aunque el partido que tiene pendiente es contra el Barça.

Alex Mozas tiene claro que «es un partido clave, contra un rival directo, que está haciéndolo bien en lo que llevamos de segunda vuelta y que ahora está por encima nuestro. Si nos ganan, se pondrían tres puntos por encima, que es mucho a estas alturas, y por eso es tan importante conseguir la victoria allí, que es una pista complicada y que se suelen atragantar».

Todos los Ademar-Bidasoa tienen un sabor especial y no iba a ser menos el de esta tarde, en el que los irundarras intentarán vengar la derrota de la primera vuelta, 22-27. El entrenador madrileño recuerda que «el primer tramo del partido, con un 1-7 de salida, fue terrible para nosotros, empezamos fatal. Remontamos más o menos rápido. El jueves vi el partido y en el minuto 45 estábamos un gol arriba y con balón sin portero para irnos a dos». Sin embargo, «comenzamos a cometer errores en la parte final, porque no es que perdiéramos el balón o no defendiéramos».

Resultado injusto en Artaleku

Mozas cataloga aquel encuentro como «el más injusto de la temporada en la relación juego-resultado final. No creo que mereciéramos perder por cinco goles y el equipo lo tiene ahí y lo tiene que utilizar como acicate para hoy».

Le dolió aquella derrota porque «no era normal llegar a lanzar tanto, defender bien, que nos metieran solo 27 goles y perder...». Aunque asume que «esto es deporte y esa rabia, esa injusticia, la vimos nosotros, aunque ellos pensarían que fueron mucho mejores». Está «seguro de que vamos a hacerlo bien. El jueves fue el mejor entrenamiento de todo el mes sin duda. El equipo entrenó increíble para la tralla que lleva».

El Ademar, que ha ganado todo en 2025 (Puente Genil, Villa de Aranda y Huesca), «ha cambiado lo que históricamente ha sido: un equipo que corre mucho, a muchas posesiones y contraataques; y ahora es al revés, juega a menos posesiones, más seguro, que basa todo en la defensa y la portería y el ataque le puede costar algo más».

De esa mutación quedan los sorprendentes datos de que es el equipo menos goleador (28,3 de media) y, con más de un gol diferencia sobre el segundo, el que menos encaja (27,9).

El entrenador bidasotarra está «seguro de que vamos a defender bien, así que la clave va a estar en estar acertados en ataque: encontrar situaciones claras y en el lanzamiento, y que nuestra portería funcione como funcionó aquí y la suya no esté tan brillante». Además, «tenemos que tratar de aplicar un ritmo altísimo a pesar del cansancio, porque ellos tampoco se encuentran tan cómodos. Es lo que haremos: secuencias de diez minutos en los que la gente se deje todo, rotación y ahí vamos a estar bien».