El Bidasoa debe sellar este sábado su pase a la liguilla

El Irudek Bidasoa Irun visita este sábado al ABC Braga para confirmar su presencia en la liguilla de la European League. 35-26 fue ... el resultado del primer partido y con esos nueve goles de ventaja los irundarras tienen pie y medio en la fase de grupos. Pero el deporte está lleno de sorpresa, grandes algunas, y el conjunto amarillo, conocedor de la dificultad del rival, sobre todo en su cancha, no quiere ser víctima de una de ellas.

El partido empezará las 17.00, hora portuguesa, una más en Irun y no habrá televisión ni radio, por lo que únicamente se podrá seguir su desarrollo en la página web de la EHF.

Cuatro veces ha jugado el Club Deportivo Bidasoa en Braga y tiene un balance de dos victorias y dos empates. Hoy incluso le podría valer la derrota, pero saldrá a ganar, sin pensar en la ventaja que tiene.

No está decidido

Xavi González, una de las incorporaciones de esta temporada, asegura que «no vamos con la idea de que la eliminatoria esté ya hecha, ni mucho menos, porque sabemos que en una competición de este nivel y en un deporte como es el balomano no puedes ir confiado a ningún partido»,

Añade que «es un deporte de muchas transiciones, muchos ataques, muchas oportunidades para cada equipo y si perdonas o te sale un día malo y vas relajado, cualquiera te puede dar la vuelta a una eliminatoria».

Más, si cabe, un equipo como el Braga, «que ya tiene experiencia en competiciones europeas y juega en un campo que es una olla a presión».

En la plantilla «tenemos claro nuestro modelo de juego y es defender y correr. No vamos a cambiar el plan de partido ni mucho menos por el resultado que llevemos a favor. Vamos a salir a por el partido, como hacemos siempre y siguiendo nuestro modelo de juego». Eso sí, «estando atentos porque el Braga, al tener la desventaja de nueve goles, va a plantear un partido de arriesgar, de ir a por todas. Y ahí tenemos que estar finos con los errores».

Por todo ello entiende que «no será nada fácil. Además de la pista, van a estar más agresivos... No tienen nada que perder y van a ir a arriesgar y a preparar situaciones que nos hagan ponernos al límite y a cometer errores. En ese momento tenemos que estar firmes y seguir nuestro plan de partido».

Insiste el extremo derecho en que «tenemos que salir como si la eliminatoria estuviese 0-0, y como si estuviese todo en juego en un partido. Y como siempre que salgamos al campo, en cualquier competición, a por los 60 minutos y a ganar».

Contento con el debut

El navarro debutó con la camiseta amarilla en partido oficial la semana pasada en Artaleku y se muestra «muy contento, muy feliz de haber podido debutar en una competición europea y en un equipo como es el Bidasoa. El ambiente fue espectacular, aunque seguro que irá a más». Asegura que «los compañeros me han arropado muy bien y estoy seguro de que este año va a ser un año bonito».

Se define como «un extremo sin mucha envergadura ni kilos, por lo que una de las cualidades que tengo que aprovechar y explotar es la velocidad. Cuando acaba la defensa tengo que salir para arriba para intentar ayudar al equipo en los contraataques, que es la manera más fácil y más eficaz de conseguir goles.