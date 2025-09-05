Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xavi González, uno de los fichajes de esta temporada, marcó tres goles en el partido de Artaleku. F. DE LA HERA

Irun

El Bidasoa debe sellar este sábado su pase a la liguilla

Los irundarras visitan al ABC Braga con la renta de nueve goles conseguida en Artaleku

Iñigo Aristizabal

Irun

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

El Irudek Bidasoa Irun visita este sábado al ABC Braga para confirmar su presencia en la liguilla de la European League. 35-26 fue ... el resultado del primer partido y con esos nueve goles de ventaja los irundarras tienen pie y medio en la fase de grupos. Pero el deporte está lleno de sorpresa, grandes algunas, y el conjunto amarillo, conocedor de la dificultad del rival, sobre todo en su cancha, no quiere ser víctima de una de ellas.

