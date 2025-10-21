Bidasoa activa desarrolla un plan para el empleo y el desarrollo local

Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, van a participar en la fase piloto del proceso de elaboración de los nuevos Planes de ... Empleo y Desarrollo Local impulsados por el Gobierno Vasco. La nueva Ley Vasca de Empleo da voz a las comarcas en esta materia a fin de adaptar las estrategias a cada territorio y Bidasoa activa va a desarrollar un plan para el empleo y el desarrollo local que diagnostique la situación socioeconómica de Irun y Hondarribia y defina objetivos para avanzar en su desarrollo y en la inserción laboral.

«Es una oportunidad para mejorar como entidad pública y de trabajar en sinergia con el sector privado», señaló la presidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga. El proceso de elaboración del plan contempla la participación del tejido económico y social de ambos municipios, para así «conocer sus necesidades» y «darles respuesta». El objetivo es «saber qué necesita nuestra red de empresas, pero también hacia donde queremos encaminar nuestro futuro como ciudad. Es un gran reto», añadió en euskera la vicepresidenta, Estitxu Urtizberea.

«Primaremos la colaboración entre ambos municipios», entendiendo que «juntos llegaremos más lejos» y que, desde sus diferencias, Irun y Hondarribia pueden complementar sus necesidades y fortalezas. «En la fase de diagnóstico, la detección tiene una importancia vital; de ahí la importancia de que confluyan ambas miradas» y de sumar a «diferentes colectivos», explicó Nuria Alzaga. El trabajo empieza en los próximos días con la convocatoria de varias mesas de trabajo: Bidasoa activa se reunirá esta semana con la Mesa de Inclusión de Irun y, posteriormente, con Irun Ekintzan y Hondarribia Abian. Eva Fernández, directora de la agencia comarcal, explicó que «vamos a utilizar todos los recursos de participación que tenemos ya establecidos para empezar a elaborar las líneas maestras» del futuro plan.

Una nueva fórmula

Además del interés que tendrá, de por sí, ese proceso de diagnóstico, «acordaremos con el Gobierno Vasco, con un horizonte de cuatro años, la financiación» para las acciones de fomento de empleo que se puedan desarrollar desde Bidasoa activa. «Hay un cambio de marco para poder dar respuesta a esta nueva fórmula», apuntó Nuria Alzaga, en la que las comarcas tienen voz para plantear sus necesidades y demandas y que, si procede, sean financiadas desde el Gobierno Vasco. Este sistema «nos va a permitir ser más eficientes», añadió Estitxu Urtizberea. Se refirió al «trabajo y esfuerzo» que conllevará para Bidasoa activa, y destacó «la actitud proactiva» con la que la agencia ha asumido este reto.