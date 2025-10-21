Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estitxu Urtizberea, Nuria Alzaga y Eva Fernández, en el exterior de la sede de la agencia de desarrollo. J.O.

Irun

Bidasoa activa desarrolla un plan para el empleo y el desarrollo local

Se enmarca en un proyecto piloto que deriva de la Ley Vasca de Empleo, que fomenta la participación comarcal para adaptar las estrategias a cada territorio

Joana Ochoteco

Irun

Martes, 21 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Irun y Hondarribia, a través de Bidasoa activa, van a participar en la fase piloto del proceso de elaboración de los nuevos Planes de ... Empleo y Desarrollo Local impulsados por el Gobierno Vasco. La nueva Ley Vasca de Empleo da voz a las comarcas en esta materia a fin de adaptar las estrategias a cada territorio y Bidasoa activa va a desarrollar un plan para el empleo y el desarrollo local que diagnostique la situación socioeconómica de Irun y Hondarribia y defina objetivos para avanzar en su desarrollo y en la inserción laboral.

