Bidasoa Activa acerca al sector creativo herramientas basadas en inteligencia artificial

M.A.I. Irun Jueves, 22 de mayo 2025, 20:41 | Actualizado 21:04h.

Bidasoa activa, en colaboración con Basque District of Culture and Creativity, reunió a profesionales del sector creativo y cultural de la comarca en la jornada ... formativa 'IA para la Cultura y la Creatividad – Herramientas para Transformar la Gestión Diaria'. Se trataba de «explorar cómo la inteligencia artificial puede integrarse de manera práctica y eficaz en su día a día», señalaron desde la agencia. Durante la sesión se presentaron diversas aplicaciones de la IA que «permiten optimizar procesos, liberar tiempo para la creatividad y tomar decisiones basadas en datos reales, con el objetivo de impulsar la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación en las organizaciones culturales». Los profesionales que participaron tuvieron también la oportunidad de experimentar directamente con herramientas de IA. «fomentando el aprendizaje activo y la exploración de nuevas soluciones». «La IA ya no es un concepto lejano, sino una herramienta al alcance de todos y todas», valoró la presidenta de Bidasoa Activa, Nuria Alzaga, que subrayó que «la buena acogida de la jornada demuestra que el sector creativo del Bidasoa está preparado para dar pasos firmes hacia la transformación digital».

