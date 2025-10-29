El BAT queda quinto en el Campeonato de España Sub-20

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea volvió feliz y reforzado del estadio Vallehermoso de Madrid, donde se disputó la final del Campeonato de España ... Sub-20 por clubes. Feliz por el quinto puesto, a muy pocos puntos del cuarto. Y reforzado, porque sólo estar entre los ocho mejores clubes de España ya era un logro y se redondeó con una muy buena actuación.

Desde BAT consideran que «el resultado supone un nuevo éxito y paso hacia delante para el club» y destacan que el equipo mostró «una gran regularidad y un alto nivel competitivo en todas las pruebas, confirmando el excelente trabajo que se viene realizando desde la base del club».

De los 20 atletas que componían el equipo, 13 son de la cantera. BAT agradece la aportación de los filiales Haurtzaro, Arrasate y La Blanca.

Tras la disputa de veinte pruebas, incluyendo los relevos 4x100 y 4x400, el club de Plaiaundi sumó 83 puntos, a cuatro del AD Marathón. Más lejos quedó el podio, con Trops-Cueva de Nerja (119 puntos), FC Barcelona (114) y Facsa-Playas de Castellón (105).

A nivel individual, hay que destacar las victorias de Lander Chasco en 200 con 22''04 y de Alejandro Esteban en lanzamiento de jabalina con 58,59 metros. No hubo segundos puestos pero sí terceros, los de Luken Aizpurua (6,61 en salto de longitud), Aritz Zuazo (1,92 en salto de altura) y Ander Aramendi (4:20''46 en el 1.500). A un paso del podio se quedó Mikel Aramendi (8:57''97 en el 3.000).

Completaron el equipo bidasotarra con quintas posiciones Seckou Sissoko (400 metros con 49''97), Lukas Cabezón (6:14''94, mejor marca personal, en 2.000 obstáculos), Iker Anaut (12,80, también récord personal, en triple salto), Unax Eraso (52,16 en lanzamiento de martillo), sextos Alai Cabello (1:57''95 en 800), Eñaut Arburu (56''33 en 400 vallas, mejor marca personal), Imanol Ibarbia (4,01 en salto con pértiga), Rafael Caseau (11,49 en lanzamiento de peso) y Xuban Yarza (34,57 en lanzamiento de disco), en séptima posición Egoitz Miquelarena (mejor marca personal en 100 con 11''42), Jon Gajate (16''66 en 110 vallas) y Rafael Torralba (23:38''67 en cinco kilómetros marcha, récord personal).

En los relevos, el 4x400 formado por Seckou Sissoko, Hugo Vázquez, Ander Aramendi y Markel Garrancho fue quinto (3:24''67) y en sexta posición acabó el 4x100 con Luken Aizpurua, Aritz Zuazo, Egoitz Miquelarena y Lander Chasco (43''44).

Europeo de veteranos

Por otro lado, en Madeira se disputó el Campeonato de Europa de veteranos, en el que el BAT estuvo representado por Susana Ruiz y Abel Castañares.

En categoría M65, Abel Castañares se proclamó subcampeón de Europa en los 2.000 metros obstáculos, con un tiempo de 8:00''85. Además, obtuvo otro subcampeonato continental por equipos en el cross de ocho kilómetros, firmando un registro individual de 38'27''.

Por su parte, Susana Ruiz participó en la categoría W50, en 200 y 800. En la distancia larga disputó la final y acabó en décima posición. También corrió el relevo 4x400 mixto, que acabó sexto, firmando en su posta una marca individual de 1'08'', su mejor registro de la temporada.