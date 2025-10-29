Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Equipo del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea que participó en el Campeonato de España sub'20.

Irun

El BAT queda quinto en el Campeonato de España Sub-20

Lander Chasco en 200 y Alejandro Esteban en lanzamiento de jabalina lograron sendas victorias

Iñigo Aristizabal

Irun

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea volvió feliz y reforzado del estadio Vallehermoso de Madrid, donde se disputó la final del Campeonato de España ... Sub-20 por clubes. Feliz por el quinto puesto, a muy pocos puntos del cuarto. Y reforzado, porque sólo estar entre los ocho mejores clubes de España ya era un logro y se redondeó con una muy buena actuación.

