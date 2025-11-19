Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Ayuntamiento responderá a Emakunde y Ararteko antes de llevar el V Plan de Igualdad al Pleno

J.O./I.M.

IRUN.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

El V Plan de Igualdad no se elevará al Pleno de la semana que viene, como estaba inicialmente previsto. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno municipal ha optado por posponer este trámite hasta responder a la petición de información de Emakunde y Ararteko. Estaba previsto que el V Plan de Igualdad se tratase en la Comisión de Bienestar social celebrada ayer, pero este punto se dejó sobre la mesa.

Esta decisión llega después de una veintena de asociaciones hayan pedido a la Defensoría de Igualdad de Emakunde un pronunciamento sobre el Plan de Igualdad. Las entidades reclaman que el documento incorpore «todas las recomendaciones sustanciales formuladas tanto por Emakunde como por los servicios técnicos municipales de igualdad», incluidas las referidas al Alarde.

Comparecencia en Juntas

Por otra parte, el grupo Juntero de Elkarrekin Podemos ha solicitado la comparecencia de la delegada de Igualdad ante las Juntas Generales «para que explique las decisiones tomadas por el Gobierno municipal con respecto a la tramitación del V Plan de Igualdad y aclare las dudas que la denuncia ciudadana ha generado entre la población», señaló la portavoz del grupo, Miren Echeveste.

