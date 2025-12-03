El Ayuntamiento de Irun reformará el patio de las Casas del Juncal para que no sea un punto negro La actuación prevista pretende eliminar barreras visuales, evitar las diferencias de cota y resolver la zona de manera que refuerce la sensación de seguridad

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Irun ha aprobado este miércoles el concurso para las obras de reforma de la plaza interior de las Casas del Juncal. El proyecto, con un presupuesto máximo de prácticamente 250.000 euros, acondicionará el espacio público de este entorno vecinal ubicado entre las avenidas de Gipuzkoa y Elizatxo y las calles Serapio Múgica y José Eguino.

La alcaldesa, Cristina Laborda, ha explicado que se trata de una actuación «demandada por los vecinos y vecinas de este grupo de viviendas. Va a permitir, por un lado, renovar los elementos urbanos que, tras dos décadas desde la última reforma se encuentran deteriorados y, por otro, mejorar la accesibilidad, dos aspectos prioritarios». Pero la reforma que se va a llevar a cabo tiene también «una vinculación directa con el Pacto por la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Irun, que plantea transformaciones urbanas en puntos específicos que mejoren el diseño, la imagen urbana y la iluminación de determinadas zonas, identificando y abordando puntos negros».

El proyecto en el patio de las casas del Grupo Juncal persigue, por tanto, resolver las deficiencias de las instalaciones existentes del parque, así como en solucionar los problemas de utilización y de convivencia que derivan de la actual configuración del área de juegos y de la urbanización de su entorno. La diferencia de cota, que deja la parte más baja muy poco visible desde el acceso por la avenida de Gipuzkoa, los problemas de accesibilidad y el alumbrado insuficiente provocan «situaciones de inseguridad».

En palabras de Cristina Laborda, alcaldesa de Irun, «esta reforma permitirá poner al día un espacio muy utilizado y que está ubicado en el corazón de este conjunto de viviendas del barrio. Teníamos el compromiso con las personas que residen en este grupo de casas de actuar para mejorar la plazoleta y con esta obra actualizaremos el espacio y lo adecuaremos a las necesidades del barrio».

Además de eliminar barreras físicas, igualar la cota y mejorar la iluminación y la visibilidad, se ampliarán las zonas de juego para darle un mayor carácter de parque. La intervención prevista, incluye la rehabilitación de pavimentos, la actualización del mobiliario urbano y la mejora de los itinerarios peatonales. Asimismo, se incorpora la adecuación de zonas comunes para facilitar los desplazamientos y garantizar que el espacio sea seguro, funcional y adaptado a los criterios de accesibilidad universal.