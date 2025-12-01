El Ayuntamiento realizará el censo de las poblaciones de palomas a lo largo de 2026

M. A. I. IRUN. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

El Ayuntamiento, a través del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, llevará a cabo un nuevo censo de las poblaciones de palomas urbanas en la ciudad. La empresa SEO/Birdlife, que ha resultado adjudicataria del contrato, realizará este estudio a lo largo del año 2026 tomando como referencia el que realizó en 2015.

El objetivo es conocer, identificar y calcular la densidad de las poblaciones de palomas urbanas y estimar el grado de molestias que pueden generar. Como resultado del estudio, se elaborarán una serie de medidas de control de la población si se valora que es necesario.

Desde el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana se considera que la presencia de un número elevado de ejemplares en las ciudades puede generar degradación de algunos elementos de mobiliario urbano, así como causar posibles focos de contaminación en lugares sensibles.

Doce jornadas de muestreo

En enero y febrero se planificará y diseñará el censo a realizar, para después llevar a cabo doce jornadas de muestreo que se repartirán entre los meses de marzo y junio. Se han localizado 69 estaciones o áreas de 50 metros de radio a lo largo de la ciudad en las que se realizará este análisis que concluirá en octubre para la posterior redacción del informe.

La acción se enmarca dentro de la labor que está llevando a cabo el Ayuntamiento en el marco de la nueva ordenanza de bienestar animal, que también incluyen campañas de carácter informativo.