El Ayuntamiento pone a la venta la parcela de Villa Madariaga en la avenida Iparralde

I. M.

IRUN.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

El Gobierno municipal ha aprobado el expediente para la venta mediante concurso público de la parcela de propiedad municipal de la avenida de Iparralde, solar de la antigua Villa Madariaga. El precio mínimo será de algo más de 588.000 euros, aunque podría acabar adjudicándose por una cifra sensiblemente superior.

El edificio residencial fue demolido por el propio consistorio en 2011, cuando la parcela aún era privada, por su grave estado de deterioro tras años de abandono. Para entonces el Ayuntamiento había iniciado el complicado proceso judicial con el objetivo de que revertiera en el municipio a la vista de que no existían propietarios o legítimos herederos con vida. La culminación exitosa de ese trámite se produjo en 2018.

La parcela está calificada de residencial en el Plan General, con más de 700 metros cuadrados de edificabilidad sobre cota y 422 bajo rasante. Se eligió en su día como ubicación para la Casa de las Mujeres, aunque ese equipamiento se llevó finalmente a Istillaga por plazos y costos. Distintos grupos políticos propusieron otros equipamientos públicos, como una escuela infantil, VPO de alquiler o un parking.

