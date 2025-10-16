IAM, el pabellón multiusos de Irun, avanza: el Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Irun ha adjudicado esta semana el contrato para la redacción del proyecto básico del IAM a la ... ingeniería guipuzcoana Krean por 261.360 euros.

Según ha explicado este jueves la alcaldesa, Cristina Laborda, la adjudicataria comenzará por elaborar un estudio de alternativas que afecta a diferentes aspectos del futuro pabellón multiusos y que estará acompañado de un «estudio de necesidades de aparcamiento» que tendrá en cuenta diferentes opciones que se han valorado para este equipamiento. Del análisis de las diferentes posibilidades saldrá «ya un proyecto en firme qué nos dará las líneas generales de lo que será el IAM «y nos permitirá bajar a tierra las necesidades más reales y ver los números». En este sentido, Laborda ha reivindicado que el proyecto se está desarrollando «como sabemos hacer las cosas en Irun, de una forma seria y con los pies en la tierra». Ha subrayado que es una inversión «de envergadura» y que desde el principio aquí se ha planteado «empezar por los cimientos y no por el tejado».

Con el trabajo que haga Krean se van a decidir cuestiones relacionadas con los graderíos, los servicios incluidos, los volúmenes, la relación del pabellón con el entorno... «Evidentemente con Ficoba, porque tiene que ser una instalación que se entienda con el recinto ferial, pero también la relación con el entorno en sentidos más amplios, como el de los accesos peatonales, el acceso rodado o el transporte público, donde tenemos una gran ventaja competitiva porque tenemos al lado una parada de Euskotren», ha remarcado la alcaldesa.

Laborda ha recordado que no se ha dejado de trabajar en el desarrollo del proyecto del IAM. «En el mes de mayo se aprobó inicialmente la Modificación de Plan General» para destinar a actividades deportivas el suelo que ocupará el pabellón y que aún no tenía esa consideración en el planeamiento. «En unas semanas se adjudicará el Plan Director del IAM que expresará la viabilidad del proyecto en la gestión del día a día» y mientras tanto, «trabajamos con el CD Bidasoa y con otros clubes y otros potenciales usuarios de esta futura instalación».

La primera edil irundarra ha señalado de que más allá de atender la necesidad del Bidasoa para poder disputar competiciones europeas al máximo nivel, el IAM será un equipamiento «estratégico para la ciudad y para Gipuzkoa. Es un proyecto de envergadura y ambicioso y hemos venido siempre trabajando de la mano con la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la diputada de Deportes, Goizane Álvarez, y siempre hemos dicho que tenemos que ir de la mano con el resto de las instituciones, del Gobierno vasco y del Gobierno de España, que sí que ha mostrado ya públicamente, a través del Consejo Superior de Deportes, su apoyo al proyecto».

Cuando cuente con el proyecto básico que redactará Krean el Ayuntamiento contará con documento sólido con el que poder «acudir ante cualquier institución a defender este proyecto» e ir cerrando la financiación para cubrir los costes de los que, con ese mismo proyecto básico, habrá ya una referencia real.