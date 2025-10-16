Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha anunciado la adjudicación de la redacción del proyecto básico del IAM.

IAM, el pabellón multiusos de Irun, avanza: el Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto

La empresa guipuzcoana Krean será la encargada de realizar un estudio de alternativas y definir después las líneas estructurales de la instalación en la ciudad

Iñigo Morondo

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:15

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Irun ha adjudicado esta semana el contrato para la redacción del proyecto básico del IAM a la ... ingeniería guipuzcoana Krean por 261.360 euros.

