Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, y la técnica del área, Irati Tranche, presentaron la campaña para animar a la ciudadanía a realizar la solicitud para que se le apliquen las tasas según sus ingresos anuales. MORONDO

Irun

El Ayuntamiento incorpora el pago de tasas en función de renta a nuevos servicios municipales

Eskola Kirola, Cerámica, Academia de Pintura y Haurtxokos, además del Conservatorio, actualizan sus tarifas para adaptarse al nuevo modelo según los ingresos de cada persona

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

La Corporación municipal mostró hace ya un par de años su voluntad de transformar la forma de entender las tarifas de los servicios municipales hacia ... un modelo progresivo en función de la renta de las personas usuarias. El pasado mes de diciembre el cambio se incorporó a las ordenanzas municipales pero su aplicación se está planteando por fases, con las ideas claras pero con calma para que en un asunto tan complejo los pasos que se den sean firmes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento incorpora el pago de tasas en función de renta a nuevos servicios municipales

El Ayuntamiento incorpora el pago de tasas en función de renta a nuevos servicios municipales