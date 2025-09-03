El Ayuntamiento incorpora el pago de tasas en función de renta a nuevos servicios municipales

La Corporación municipal mostró hace ya un par de años su voluntad de transformar la forma de entender las tarifas de los servicios municipales hacia ... un modelo progresivo en función de la renta de las personas usuarias. El pasado mes de diciembre el cambio se incorporó a las ordenanzas municipales pero su aplicación se está planteando por fases, con las ideas claras pero con calma para que en un asunto tan complejo los pasos que se den sean firmes.

Los programas de verano, Solas-Jolas y AbenturaEro, estrenaron este modelo, pero con el nuevo curso, nuevos servicios municipales se incorporan a este sistema: Eskola Kirola, Taller de Cerámica, Academia de Dibujo y Pintura, Haurtxokos y Conservatorio y Escuela de Música. La delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, y la técnica del área, Irati Tranche, explicaron que con el objetivo de facilitar la transición al nuevo modelo se ha activado una campaña bajo el lema 'Nuevas tarifas que se adaptan a tus ingresos'.

Tramo 1 Para rentas por debajo de 15.120,01 euros, se paga el 5% de la tasa

Tramo 2 Por encima del tramo 1 hasta 23.188 euros. El coste aquí corresponde al 35%.

Tramo 3 Entre el límite del tramo 2 y los 29.096 euros al año corresponde el 75% de la tasa.

Tramo 4 A partir de 29.096,01 euros de ingresos se abona el 100% de la tasa, actualizada para compensar la rebaja en el resto de tramos.

El sistema de pago en función de la renta se plantea «con varios objetivos. Podemos hablar, por supuesto, de justicia social, de que pague más quien más tiene, y de seguir apostando por hacer una ciudad más cohesionada», explicó Alzaga. «Se trata, sobre todo, de no dejar a nadie atrás, de que la participación en la vida cultural y deportiva de la ciudad, de que el acceso a los servicios municipales, no tengan que depender de la situación económica de cada familia, de cada persona».

Renta personal, no familiar

El modelo se le diseñó con la idea de que a cada persona se le aplique automáticamente el porcentaje de tasa que le corresponde en función «de sus ingresos, no de los ingresos familiares», matizó la delegada. En el caso de los menores se entiende que sus ingresos son los del conjunto de la unidad familiar, pero en adultos se tienen en cuenta los propios, una decisión que parte de una mirada con perspectiva de género.

El caso es que para que esa aplicación sea, efectivamente, automática, el ciudadano particular no tiene que hacer nada más que «presentar una solicitud que autoriza al Ayuntamiento a cruzar los datos necesarios con otras instituciones para poder aplicar el tramo que corresponde en cada caso».

Con un trámite a través de la sede electrónica, usando Irun Txartela, B@kq, DNIe o Certificado de IZENPE, se autoriza una vez y no más. Cada año, en enero, la propia área de Hacienda se encargará de actualizar la base de datos para adaptarla a los cambios que se hayan podido producir. «Y sí hay cambios muy drásticos, se pueden comunicar al Ayuntamiento antes de esa actualización para que se tengan en cuenta inmediatamente», apuntó Alzaga.

Irati Tranche señaló la importancia de realizar la solictiud porque «si no, lo que se aplica directamente es la tasa del Tramo 4, el 100%». Tanto ella como la delegada señalaron también que incluso en los casos en los que haya personas que valoran no presentar la solicitud porque sus ingresos individuales superan el máximo del tramo 3, conviene hacerlo. «Hay deducciones por cada hijo o hija, por familia monoparental, por casos de discapacidad... y pueden acabar en el tramo anterior».