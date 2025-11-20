El Ayuntamiento aprobará «en cuestión de días» el convenio para la Ronda Sur

La Diputación ha dado el visto bueno al convenio con el Ayuntamiento de Irun para la redacción de proyecto del tramo que le falta a ... la Ronda Sur. Siguiendo los planteamientos acordados entre ambas instituciones, la Ronda Sur se contempla como un enlace completo de la autopista con la ciudad ya que une el actual semienlace de Oñaurre (salida hacia Donostia y entrada desde allí) con el que se construirá en Arbes (mismas funciones hacia y desde la muga). En medio, 2,1 kilómetros de variante (con conexión a mitad de camino en Txenperenea, ya ejecutada) y Larreaundi) a la que hay que referirse como 'conexión entre semienlaces' para que no sea un viario local, sino uno externo, es decir, no de competencia municipal sino foral. Así, Diputación pagará la carretera y el Ayuntamiento las dos nuevas rotondas de conexión con la trama urbana: carretera de Olaberria y Arbes.

Ahora que la Diputación ha dado luz verde al convenio lo va a hacer también el Ayuntamiento mediante un procedimiento más sencillo como una Resolución de Alcaldía «que es cuestión de días», adelantó la alcaldesa, Cristina Laborda.

Solución necesaria

«Cuando cerramos el acuerdo en el que se basa este convenio, allá por marzo, ya dijimos que era el cumplimiento de una deuda histórica con las inversiones en carreteras de la ciudad. Nos hubiera gustado que hubiese llegado antes, pero es el acuerdo que siempre hemos defendido. Así que vemos con satisfacción cómo se empieza a materializar el desarrollo de esos acuerdos». La continuación de la Ronda Sur va a ser clave «para aliviar los atascos que cada día sufren nuestros vecinos y vecinas para salir y entrar a la ciudad», apuntó Laborda.

También la Diputación Foral de Gipuzkoa lo considera «una solución viaria muy necesaria y reclamada en Irun», aseguraba la portavoz del Gobierno foral, Irune Berasaluze. «El enlace completo abrirá la vía para importantes mejoras en la movilidad urbana», como ya recogió el segundo Plan de Movilidad Sostenible, que reclamaba la mejora del anillo perimetral para poder aplicar medidas valientes en el desahogo del núcleo urbano. También, como señaló la portavoz foral, «facilitará la organización del tráfico» y permitirá «una respuesta más adecuada a los desplazamientos hacia la muga y Nafarroa».