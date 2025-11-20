Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Diputación considera el proyecto «una solución viaria muy necesaria y reclamada en Irun». .

Irun

El Ayuntamiento aprobará «en cuestión de días» el convenio para la Ronda Sur

La Diputación ha dado ya luz verde al documento cuya firma posibilitará que las fases 2 y 3 y el enlace de Arbes se redacten en 2026

Iñigo Morondo

Irun

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

La Diputación ha dado el visto bueno al convenio con el Ayuntamiento de Irun para la redacción de proyecto del tramo que le falta a ... la Ronda Sur. Siguiendo los planteamientos acordados entre ambas instituciones, la Ronda Sur se contempla como un enlace completo de la autopista con la ciudad ya que une el actual semienlace de Oñaurre (salida hacia Donostia y entrada desde allí) con el que se construirá en Arbes (mismas funciones hacia y desde la muga). En medio, 2,1 kilómetros de variante (con conexión a mitad de camino en Txenperenea, ya ejecutada) y Larreaundi) a la que hay que referirse como 'conexión entre semienlaces' para que no sea un viario local, sino uno externo, es decir, no de competencia municipal sino foral. Así, Diputación pagará la carretera y el Ayuntamiento las dos nuevas rotondas de conexión con la trama urbana: carretera de Olaberria y Arbes.

