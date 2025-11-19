Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nadadores del Bidasoa XXI que participaron en el estatal.

Asier Iguiñiz se metió en tres finales del estatal y batió tres récords de Euskadi

Fue el más destacado entre los siete nadadores del Bidasoa XXI

I. A.

IRUN.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

En Barcelona se disputó el Campeonato de España absoluto en piscina de 25 metros, con la presencia de siete nadadores del Bidasoa XXI.

El más destacado fue Asier Iguiñiz, que se metió en tres de las carísimas finales A, siendo cuarto en 100 estilos y sexto tanto en 400 estilos como en 100 espalda. También alcanzó la final B de los 100 braza, que no nadó para reservar fuerzas. Además, el irundarra batió tres récords de Euskadi absolutos, en dos ocasiones el de 100 estilos y una el de 100 espalda.

Udane Ayestaran, la más jóven del grupo, logró batir los récords del club de quince años de las tres pruebas de mariposa, aunque por su edad no tuvo opciones de entrar en las finales.

La representación bidasotarra se completó con jóvenes nadadores que aprovecharon la cita para adquirir experiencia e ir mejorando su forma para las próximas citas: Maite Iguiñiz (200 braza), Adriana García (50, 100 y 200 braza), Hodei Escamendi (100 y 200 libres), Oier Eizaguirre (50 y 100 braza) e Ibai Isasa (50 y 100 espalda).

