Irun

Artisau kandelen doako tailerra eskainiko du 'Familia ta lagun' programak

M. A. I.

IRUN.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:29

'Familia ta Lagun' programak artisau kandelen doako tailer batekin amaituko du 2025ko denboraldia. Gazteria arloak antolatutako ekimen hau abenduaren 13an, larunbata, 10:30etik aurrera Erdialdeko Haurtxokoan ospatuko da.

Jarduerak bi orduko iraupena izango du. Tailer honi esker, familiek beren sojaz egindako kandelak sortu ahal izango dituzte, kotoi eta egur metxak erabiliz. Loreekin, fruitu lehorrekin eta mineralekin ere apaindu ahal izango dituzte.

Tailerrean parte hartu nahi duten familiek izena eman beharko dute gaurtik aurrera udal webgunearen bidez. Izena emateko epea abenduaren 10era arte edo plaza guztiak bete arte egongo da zabalik.

'Familia ta Lagun' 4 eta 11 urte bitarteko haurrei eta haien familiei zuzendutako programa da, familian aisialdiaz gozatzeko espazioa sortzeko, jarduera sortzaile, dibertigarri eta hezitzaileen bidez, hala nola ur kirolak, yoga, sukaldaritza eskolak, bizikleta ibilaldiak eta tailerrak.

Ekainera arte eta hilean behin, Gazteria Zerbitzuak jarduera bat antolatuko du sormena, lankidetza eta familian gozatzea sustatzeko.

