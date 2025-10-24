Areitio, lugar de despegue para el Unión

E. PRIETO IRUN. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

El Real Unión visita esta tarde Areitio con ganas de sacudirse las malas sensaciones que dejó la derrota de la semana pasada ante el Sestao en el Stadium Gal. Los irundarras volverán a tener enfrente al filial del Eibar más de dos décadas después de su último enfrentamiento oficial, que se produjo en la desaparecida Segunda B en la campaña 2001/02. Mucho han cambiado desde entonces las dos instituciones. Prueba de ello son las instalaciones y el escenario en el que los txuribeltz disputaron su encuentro como visitante en aquella campaña, en el alto de Unbe. El de esta tarde tendrá lugar en otro alto, el de la recién inaugurada ciudad deportiva de Areitio, en Mallabia.

Hay que remontarse hasta el 14 de abril de 2002 para encontrar la última visita del conjunto unionista al filial armero. Aquel duelo concluyó empate a cero con Javier Zubillaga en el banquillo irundarra y Manix Mandiola, que la temporada siguiente acabaría dirigiendo al Real Unión, en el eibartarra. En el cuadro unionista militaban hombres como Otermin, Badiola, Laguardia o Llona –hasta hace poco entrenador de la Cultural Leonesa– y en el bando local completó los 90 minutos un jovencísimo Ansotegi con 19 años, que el curso siguiente ficharía por la Real para jugar una temporada cedido en el Barakaldo.

Real Unión y Eibar B también se vieron las caras en Tercera en el curso 1998/1999. Aquella fue una estancia efímera en la categoría para los irundarras, que habían descendido la temporada anterior y conseguirían retornar a 2ªB tras un año en el que terminaron terceros. La fase de ascenso fue de sobresaliente (cuatro victorias y dos empates) en un grupo de cuatro en el que el Real Unión quedó encuadrado con Casetas, Peña Sport y Bezana.

«Tenemos que insistir»

De vuelta al presente, Ramsés Gil compareció ayer ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de este sábado ante el Eibar B. El técnico txuribeltz reconoció, preguntado por el transcurso de la semana, «que el disgusto no te lo quita ni Dios», en relación a la derrota ante el Sestao River. «No terminanos con buenas sensaciones y al final es inevitable estar triste».

Tras un tropiezo como el de la pasada jornada, el segoviano explicó que se le da más vueltas al vídeo del partido y al análisis de los 90 minutos. «Es trabajo de cada semana y cuando pierdes con más motivo, porque en la mayoría de los casos cuando te viene una derrota es porque no has hecho las cosas lo mejor posible». En ese trabajo de mejora, y teniendo en cuenta que el Real Unión se encuentra entre los equipos menos realizadores del grupo, el foco está puesto en la faceta ofensiva. «Exceptuando el otro día, lo normal es que el equipo genere mucho y tenga la posibilidad de hacer goles. Lo que pasa es que no estamos acertando. Tenemos que insistir por ahí».

Sobre el adversario de este sábado, Gil apuntó que el Eibar B «es un equipo completo, con capacidad de trabajar una estructura combinativa, como la mayoría de filiales, pero con registros suficientes como para buscar otras cosas si el partido se les complica». El encuentro se disputará en el césped artificial de Areitio, sobre el que el entrenador txuribeltz dijo que «es una pasada. No es lo mismo jugar ahí que hacerlo en Zaragoza, como hace dos semanas. Se puede combinar y las dimensiones son enormes».

Para concluir, Ramsés Gil valoró el transcurso de una competición en la que todos los equipos se encuentran en un pañuelo. «Son categorías en las que es muy difícil coger una racha muy buena, igual que debería serlo coger una muy mala. Hay que estar tranquilos, saber que es una liga muy igualada y que todos los equipos tienen herramientas para hacerte daño, igual que tú las tienes para hacérselo a ellos. Desde la calma y tranquilidad es desde donde hay que partir para sacar el máximo rendimiento a los chavales y en nuestro caso, volver a ganar. Exceptuando el otro día las sensaciones son buenas, pero esto va de conseguir puntos».

El Roca, en Oiartzun

El filial txuribeltz viaja mañana hasta el Karla Lekuona de Oiar-tzun para medirse allí al conjunto local a partir de las 12.30 horas. Los de Alberto López, líderes de la División de Honor Regional con 15 puntos, tendrán enfrente a un Oiartzun que ocupa la sexta posición con 11 puntos. Desde la derrota en la jornada inaugural, los de Alberto López han sido capaces de encadenar cinco triunfos. La Tercera Federación femenina descansa este fin de semana y por ende también el Mariño Real Unión.