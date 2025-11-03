El área de Cultura convoca el concurso para la elección del cartel de carnaval

El área de Cultura del Ayuntamiento ha convocado el concurso para elegir el próximo cartel de carnaval. Los del año que viene serán tempranos, que se celebrarán desde el 12 de febrero, Jueves Gordo, hasta el 17 de febrero, cuando concluirán con el Entierro de la Sardina.

El plazo para presentar propuestas para el cartel que anunciará estos festejos en Irun está abierto hasta el próximo 4 de enero. El concurso es de libre participación y cada persona podrá presentar una única obra. Con un formato vertical de 70 por 50 centímetros, los trabajos deberán ser originales e inéditos del autor y no haber sido publicados ni premiados en ningún otro certamen. En los carteles deberá figura el texto anunciador 'Irungo Inauteriak 2026 Carnavales de Irun. Otsailak 12-17 febrero', así como la imagen corporativa del Ayuntamiento.

Se restringe el uso de IA

Las bases establecen que, en el mismo sobre en cuyo interior figurarán los datos del autor, se deberá incluir una declaración firmada en la que se indique que la obra presentada es original e inédita y que no ha sido elaborada íntegra o exclusivamente mediante inteligencia artificial.

El jurado que escogerá la obra ganadora, que será premiada con 600 euros, estará formado por representantes de las comparsas que participan en el desfile de Carnaval. El certamen también concederá un áccesit, dotado en este caso con 200 euros.