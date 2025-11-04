Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Beñat Senar y Unai Amiano con la caja en la que reposan las pelotas elegidas. F. DE LA HERA

Amiano y Senar eligieron material para el viernes

El Uranzu acogerá la final del Cuatro y Medio de segunda el sábado entre el irundarra y el ataundarra

I. A.

IRUN.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El frontón Uranzu albergó ayer la elección de material para la final del Cuatro y medio de segunda, que será el segundo partido en el festival programado para este sábado a las 17.30.

No sólo Irun tiene un partido atractivo sino que, además, en él estará el pelotari local Unai Amiano, que hace mes y medio debutó como profesional y está brillando en sus primeros partidos. El sábado se medirá al ataundarra Beñat Senar, verdugo suyo en la liguilla de este campeonato.

El debut de Amiano en el Uranzu congregó a muchos espectadores y más habrá este sábado, por la repercusión del partido y los aficionados que traerá Senar.

Las entradas, que cuestan 25 y 30 euros, se pueden comprar en la página web entradasfronton.com y el sábado, desde las 16.00, en la taquilla del Uranzu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amiano y Senar eligieron material para el viernes

Amiano y Senar eligieron material para el viernes