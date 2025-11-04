Amiano y Senar eligieron material para el viernes El Uranzu acogerá la final del Cuatro y Medio de segunda el sábado entre el irundarra y el ataundarra

Beñat Senar y Unai Amiano con la caja en la que reposan las pelotas elegidas.

I. A. IRUN. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El frontón Uranzu albergó ayer la elección de material para la final del Cuatro y medio de segunda, que será el segundo partido en el festival programado para este sábado a las 17.30.

No sólo Irun tiene un partido atractivo sino que, además, en él estará el pelotari local Unai Amiano, que hace mes y medio debutó como profesional y está brillando en sus primeros partidos. El sábado se medirá al ataundarra Beñat Senar, verdugo suyo en la liguilla de este campeonato.

El debut de Amiano en el Uranzu congregó a muchos espectadores y más habrá este sábado, por la repercusión del partido y los aficionados que traerá Senar.

Las entradas, que cuestan 25 y 30 euros, se pueden comprar en la página web entradasfronton.com y el sábado, desde las 16.00, en la taquilla del Uranzu.