En Alicante llegó la victoria amarilla más corta de esta liga

Los jugadores del Irudek Bidasoa Irun posan con un grupo de aficionados bidasotarras en Alicante.

I. A. IRUN. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Salvo el 45-25 del Barça ante el Nava, cinco goles fue la mayor diferencia que se registró en los partidos de la décima jornada de la Liga Asobal, en la que hubo un empate, lo que ratifica la igualdad reinante.

Y en ese contexto llegó la victoria más corta de las seis que llevan los irundarras esta temporada, 32-33 ante el emergente Alicante. Los anteriores triunfos habían sido por 7, 6, 5, 8 y 3 goles de diferencia.

Cuatro tenían los amarillos a falta de trece minutos del final, 25-29, pero el equipo local apretó y tuvo opciones de empatar en el último minuto, desbaratadas por la defensa y portería.

Alex Mozas dio mucho valor a la victoria porque «teníamos dos bajas muy importantes como son Mario y Gorka, y algunos tuvieron que jugar todo el partido. Tanto Piotr como Nacho suplieron muy bien esas bajas». Mielczarski brilló con nueve goles de catorce lanzamientos y también su compatriota Skrzyniarz, con 15 paradas, dos de ellas de penalti.

Añade que el Alicante «venía en una racha fantástica y conseguimos ganar a un equipo que creo que tiene mucho que decir en esta liga».

Ahora el Bidasoa es cuarto en la clasificación a tres puntos del Logroño y a dos del Torrelavega y empatado con el Atlético Valladolid, a quien se enfrentará el sábado a las 20.30 en Artaleku