Alianza público-privada para avanzar en competitividad y sostenibilidad

La gestión del dato es el proceso de organizar y utilizar información para mejorar la toma de decisiones en el ámbito empresarial, y es una parte fundamental en la transformación digital de las empresas. Bidasoa activa, en colaboración con la Diputación Foral, ha concluido una nueva edición de Bidasoa Digitala, el programa mediante el que apoya a pymes de la comarca en esa renovación indispensable. «La transformación digital es necesaria para innovar, ser cada vez más competitivos y sostenibles», resume Jon Gurrutxaga, de la Diputación Foral. Junto a la presidenta y vicepresidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga y Estitxu Urtizberea, visitó a las empresas que han participado en esa nueva edición.

En total, han sido catorce: seis de ellas acaban de concluir el itinerario completo del programa. Son Plásticos Lezo, Moldes y Mecanizados Hemen, Mármoles Oiasso, AiAdek, Bravo Logistic y Sellex. Otras ocho ya habían finalizado la formación, pero se les ha realizado un seguimiento a fin de analizar el grado de avance de sus proyectos y reformular aquellos que lo requerían: Pulimentos Metálicos Txingudi, Indart3D, Sacytrans, Fepako Protección, Placisa, Forest Pionner, Irundin y Puertas Olamendi.

«Este tipo de programas, a parte de acompañarte, te sacan de la burbuja cotidiana», señala David Iglesias, gerente de Mármoles Oiasso. Aitziber Marín, directora de proyectos estratégicos de Forest Pionner, coincide en que «a veces nos cuesta» salir «de ese día a día», pero la experiencia «es súper positiva». «Ayuda ver a otras empresas que están en el mismo proceso y a avanzar con seguridad en el camino», añade Iglesias.

La experiencia de las empresas

«Hemos ayudado a las empresas a identificar esos proyectos que van a ayudarles a mejorar su competitividad y a gestionar el dato mejor», explica Maialen Cajaraville, consultora que ha guiado a los participantes en Bidasoa Digitala. Incide en la importancia de «definir muy bien la estrategia» para «lograr esa transformación» que se aplica al ámbito digital, pero redunda también «en una transformación personal y de la empresa» y, finalmente, también «del territorio». «Bidasoa Digitala es un claro ejemplo de un programa en el que la colaboración público-privada hace que podamos avanzar en competitividad y en hacer frente a los retos del día a día», resume Nuria Alzaga. Estitxu Urtizberea también apunta a esos retos, «muchos», y a que la transformación digital, «guste o no, es una realidad». Ambas agradecieron a los participantes «vuestro esfuerzo e implicación».

Bidasoa activa aspira a reforzar Bidasoa Digitala en los próximos ejercicios, abriendo nuevas convocatorias dirigidas a pymes industriales, comerciales y de servicios de la comarca. El propósito es acompañar a nuevas empresas en el diagnóstico de su madurez digital y apoyar a las ya participantes en la implementación de proyectos más avanzados.