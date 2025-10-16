El Alarde público elige a Patxi Pérez como nuevo general

Joana Ochoteco Irun Jueves, 16 de octubre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Alarde público ha anunciado este jueves la elección de Patxi Pérez Goñi com nuevo general. La decisión se adoptó en la reciente reunión mantenida por la Junta del desfile igualitario.

Patxi Pérez, irundarra de 57 años, lleva muchos años implicado en diferentes facetas del trabajo de organización del Alarde público. «Ha desfilado durante numerosos años en la Tamborrada; desde 2012 hasta 2019 fue capitán de la compañía Anaka, y en los últimos años ha participado con escopeta en esta misma compañía», indican desde la Junta.

El nuevo general sustituye en el cargo a Maite Vergara, que el pasado junio anunciaba que, después de seis años como máxima autoridad del desfile, dejaba dicho puesto.

