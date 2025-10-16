Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Pérez, desfilando como capitán de la compañía Anaka.
Irun

El Alarde público elige a Patxi Pérez como nuevo general

Implicado desde hace años en diferentes aspectos organizativos, sustituye a Maite Vergara como máxima autoridad del desfile

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:38

Comenta

El Alarde público ha anunciado este jueves la elección de Patxi Pérez Goñi com nuevo general. La decisión se adoptó en la reciente reunión mantenida por la Junta del desfile igualitario.

Patxi Pérez, irundarra de 57 años, lleva muchos años implicado en diferentes facetas del trabajo de organización del Alarde público. «Ha desfilado durante numerosos años en la Tamborrada; desde 2012 hasta 2019 fue capitán de la compañía Anaka, y en los últimos años ha participado con escopeta en esta misma compañía», indican desde la Junta.

El nuevo general sustituye en el cargo a Maite Vergara, que el pasado junio anunciaba que, después de seis años como máxima autoridad del desfile, dejaba dicho puesto.

