Agote y Frutos, con sus medallas.

Agote y Frutos se colgaron sendos bronces en el autonómico

I. A.

IRUN.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

El polideportivo de Urnieta acogió el Campeonato de Euskadi de judo, una cita en la que el club Mayumi contaba con dos representantes, Lorena Agote y Aitor Frutos, clasificados por sus actuaciones en el provincial.

Tanto Agote, en la categoría de -78 kilos como Frutos en -100 consiguieron subir al podio, logrando sendas medallas de bronce.

Por otro lado, Mayumi ha fijado para la tarde del 22 de diciembre en el frontón Uranzu el encuentro solidario infantil y la masterclass de adultos con la participación de Angel Parra y Javier 'Ichiban' Delgado, once y ocho veces campeones de España, entre otros logros.

