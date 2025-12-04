Agotados los 1.200 dorsales para la Media maratón del Bidasoa del 22 de febrero En la Gabonetako Krosa ya se han apuntado 848 personas, récord

I. A. Irun. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

A dos meses y medio de su celebración el 22 de febrero, la 'III Lomeña Fachadas Rhenus Logistic media maratón del Bidasoa +10K' tiene ya tantos inscritos como había el día de la carrera en la segunda edición. Se inscribieron entonces 1.496 personas y esa cifra se rebasó anteayer.

No sólo eso, sino que se han agotado los 1.200 dorsales preparados para la media maratón, mientras que en los 10K se han apuntado 300 personas. Ante el éxito de inscripción, el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea ha ampliado hasta 1.500 el número de dorsales de la media maratón. Cuando se llegue a esa cifra no subirá más, ya que la organización no quiere crecer sin control y sí dar calidad al corredor. La inscripción sigue abierta en www.kirolprobak.com y cuesta 32 euros para la media maratón y 21 para la 10K, tarifa ésta que subirá a 26 a diez días de la carrera.

En otro contexto, más festivo, se celebrará el 20 de diciembre la 'XI Super Amara Gabonetako Krosa' y también hay riesgo de que se acaben los dorsales. Se han apuntado 848 personas a la carrera de cinco kilómetros, batiendo el récord que estaba en 783, y 332 a la versión infantil.

Las inscripciones se deben realizar en www.kirolprobak.com y ahora cuestan 16 euros. Los pequeños deberán abonar tres euros, que irán íntegros y junto a las donaciones de los mayores a la asociación Begisare.