Acaba la primera fase en el 'XVII Torneo Txingudi' del Ramuntxo

I. A. IRUN. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Desde hoy hasta el jueves se van a disputar los últimos partidos de las liguillas del 'XVII Torneo Txingudi' en el Trinkete municipal Ramuntxo Berri, donde el próximo fin de semana se disputarán los cuartos de final.

Los horarios de los partidos de hoy son los siguientes: 16.30, Agirresarobe-Laura contra Alonso-Portilla III (Segunda); 19.00, Santesteban-Loza frente a García-Agirresarobe (Primera); 20.00, Almandoz-Arrospide ante Goicoechea-Debibie (Primera); 21.00, Bombín-Urturi contra Yustede-Larretche (Primera).

Este es el programa de mañana: 9.00, Ramírez-Txetxu frente a Garbizu-Andueza (Primera); 10.00, Aguerralde-Pagola ante Sergio-María (Primera); 11.00, Petrissan-Fourre ante Donazar-Rabas (Hors Serie); 12.00; Larralde-Iturrino contra Biben-Nerou (Segunda); 13.00, Lafitte-Amadoz frente a Montserrat-Pablos (Hors Serie); 17.00, Sagarzazu-Rodríguez contra Pucheux-Schubert (Hors Serie); 18.00, Vicente-Arcaya frente a Alberro-Zaldua (Segunda); Moreno-Eguilaz ante Agirresarobe-Laura 19.00, (Segunda).

Los últimos partidos de la liguilla serán el martes a las 21.30, Bereau-Lauren contra Portilla II-Vila (Primera), y el jueves a las 17.30, Montserrat-Pablos frente a Pucheux-Schubert (Horse Serie).