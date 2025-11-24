117 actividades para todas las edades llenarán de vida la Navidad irunesa

La Navidad se ha convertido en uno de los mayores eventos del año en la ciudad. Es, decía la alcaldesa, Cristina Laborda, «uno de los ... momentos más esperados del año para muchas personas. Un momento en el que reencontrarse con la familia, con los amigos, con los seres queridos y, al final, con la ciudad. Porque, junto con nuestros San Marciales, es ese momento en el que te encuentras con personas que el resto del año apenas ves».

Hace ya unos años que el Ayuntamiento tomó la decisión de fomentar esos encuentros programando navidades potentes y en esa línea se ha trabajado de nuevo este año. «En Navidad se activan las calles, se activa el comercio, se activa la hostelería», apuntó la delegada de Impulso de Ciudad, Nuria Alzaga, antes de afirmar que con la programación municipal «buscamos atraer visitantes de Iparralde, del norte de Navarra... porque tenemos una posición estratégica indiscutible. Pero se trata, sobre todo, de que iruneses e irunesas no tengan que buscar planes fuera de casa porque ya se los ofrecemos aquí».

Pistas de hielo

Luis Mariano Del 12 de diciembre al 6 de enero, 800 m2 en formato de circuito.

Sargía Mismas fechas, 150 m2 de pista y tirolina. Además, una carpa cerrada para garantizar que se puedan hacer los talleres.

Plaza Anzaran Tobogán y dos pistas de curling.

Mercado de Navidad

Lugar y fechas Del 12 de diciembre al 5 de enero en la plaza Ensanche. De 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00.

Puestos Comercios y artesanos locales ocuparán las veinte casetas dispuestas.

En la calle

29 de noviembre Encendido itinerante de la iluminación.

13 de diciembre Pablo Méndez Performances con su espectáculo 'Magic Christmas'.

13 de diciembre Kalejira de gigantes de Irungo Atsegiña.

21 de diciembre Santo Tomás en la plaza Urdanibia

27 de diciembre Gigantes de Bidasoako Erraldoiak y Ondare.

Otros Olentzero eta Maridomingiren Etorrera y Cabalgata de los Reyes Magos.

Cultura

Centro Cultural Amaia Conciertos de la Banda, cine (Eduardo Manostijeras), teatro ('Exacticamente Diverso', de Ezezagunok)...

CBA Varias actividades.

Humor Monólogos de Oihan Vega, en euskera, (día 19 en Pío XII) y Valeria Ros (2 de diciembre San Juan). En caso de mal tiempo se trasladarán al CBA.

Mayores

Gabonetan Gogoz 39 actividades entre el 2 de diciembre y el 7 de enero en los ocho locales de mayores y algunas en otros lugares como la residencia Ama Xantalen.

Juventud

Gaztelekus Programación especial para los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre.

Pío XII 29 y 30 de diciembre, actividades de videojuegos, concursos, talleres y un juego de Realidad Virtual con láseres.

Deporte

Gabonetako Krosa El 20 de diciembre, sábado, a las 16.45, carrera 5K organizada por el BAT. Además, la versión infantil.

Cine en euskera

Amaia KZ. Además de otras actividades en euskera que se realizarán en el programa destaca la proyección gratuita de 'Rabbit Academy Pazko arrautzen lapurreta handia' (2022) el día 30 de diciembre a las 17.00.

La alcaldesa Laborda remarcó el «proceso continuo de escucha activa, que nos sirve para saber qué es lo que gusta más y teníamos claro que había que reforzar las actividades en la calle». Se refirió también a la importancia de cara al comercio y la hostelería y recordó el estudio realizado el pasado año que reflejó «el impacto económico de este evento: multiplicamos por seis cada euro invertido desde el Ayuntamiento».

Campaña ambiciosa

Bajo el título 'Irun, brilla por Navidad - Irun, Gabonetako izarra' se ha elaborado un listado de 117 actividades para el próximo mes que «no sería posible si no fuera por el esfuerzo de nuestro talento local», subrayó la alcaldesa. Alzaga completó después que el programa navideño «fusiona a los de casa con grandes referentes nacionales».

Entre las novedades, Alzaga destacó una nueva carpa en el poblado navideño del parque Sargía, «totalmente cerrada, para garantizar que todas las actividades y talleres se puedan llevar a cabo a pesar del tiempo». Mencionó a los monologuistas Oihan Vega, en euskera, y Valeria Ros, así como que habrá dos días con gigantes por las calles y se podrán ver las tres comparsas locales. Y, por supuesto, no se olvidó del árbol de 21 metros que este lunes se estaba montando en Jenaro Etxeandia y que a partir del 5 de diciembre comenzará a acoger los espectáculos de luz y sonido. El delegado de Deportes, Borja Olazabal, insistió en la idea de que «los irundarras se queden en Irun y llenen las calles de vida» y en ese sentido recordó que la Gabonetako Krosa del BAT, este año el 20 de diciembre, tiene la capacidad «de unir esa parte familiar y entrañable de estas fiestas con la actividad deportiva. Son cinco kilómetros por un recorrido llano que algunos hacen muy rápido y que para otros es una gran oportunidad para hacer su primera carrera. Y además tiene la Gabonetako Krosa Txiki con niños y niñas de 2 y 3 años haciendo su primera carrera y dejando siempre una estampa muy navideña, muy especial».

Todas las edades

Aunque la mayoría de las actividades pueden ser disfrutadas por personas de cualquier edad, mayores y jóvenes tendrán sus propios espacios en el programa municipal de Navidad.

El delegado de Bienestar Social, Iosu Iguiñiz, explicó que «Gabonetan Gogoz trae a estas fechas tan especiales el dinamismo y el espíritu que el programa Bizi Gogoz muestra a lo largo del año». Serán, dijo el delegado, 39 actividades repartidas entre los 8 locales de mayores de la ciudad y algunos otros escenarios, como la residencia de Ama Xantalen, que acogerá un concierto de villancicos. «Es una gran oportunidad para disfrutar de estas fechas y en algunos casos, la manera de enfrentar la soledad», que en muchas ocasiones, en el final del año, se hace más patente que nunca.

La delegada de Juventud, Sandra Caballero, recordó que «niños, niñas y adolescentes están de vacaciones y necesitan propuestas para estar activos y cargar las pilas». Desde el Servicio de Juventud se han diseñado actividades «adaptadas a sus necesidades, sus gustos y sus horarios» y recomendó repasar la agenda con antelación porque «hay muchas cosas y la mayoría de ellas requieren inscripción previa».

La asociación de comercio y hostelería Bidashop trasladó sus impresiones a través de Txema Lumbreras y Susana Fernández. Ambos agradecieron el esfuerzo municipal por elaborar un programa tan ambicioso. «Queremos que la gente de Irun consuma en las tiendas y bares de su ciudad y se anime a participar con el comercio de siempre. Cada compra que aquí se hace, hace que la ciudad siga creciendo, que el ambiente continúe y que la Navidad luzca aún más», recordaron.