Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hondarribia

Visto bueno al documento de respuestas a las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana

11 de las 34 alegaciones han sido estimadas, y avanza la tramitación

I. A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

En el transcurso del Pleno también se aprobó el documento de respuestas a las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana. Votaron a favor Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra EAJ-PNV (seis) y se abstuvo PSE-EE (uno).

Estitxu Urtizberea, concejala de Urbanismo, explicí que «de las 34 alegaciones recibidas en plazo, 11 han sido estimadas parcialmente» y añadió que «los cambios aprobados corresponden principalmente a errores o correcciones relativas a actuaciones dotacionales y al planeamiento pormenorizado, por lo que no hay modificaciones que afecten a la estructura del plan».

Tras aprobarse las respuestas a las alegaciones, el documento se remitirá a otras administraciones (Diputación, Gobierno Vasco, URA...), y una vez recibidos sus informes se realizarán los ajustes finales antes de llevarlo a aprobación definitiva al pleno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Visto bueno al documento de respuestas a las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana