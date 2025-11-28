Visto bueno al documento de respuestas a las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

En el transcurso del Pleno también se aprobó el documento de respuestas a las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana. Votaron a favor Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra EAJ-PNV (seis) y se abstuvo PSE-EE (uno).

Estitxu Urtizberea, concejala de Urbanismo, explicí que «de las 34 alegaciones recibidas en plazo, 11 han sido estimadas parcialmente» y añadió que «los cambios aprobados corresponden principalmente a errores o correcciones relativas a actuaciones dotacionales y al planeamiento pormenorizado, por lo que no hay modificaciones que afecten a la estructura del plan».

Tras aprobarse las respuestas a las alegaciones, el documento se remitirá a otras administraciones (Diputación, Gobierno Vasco, URA...), y una vez recibidos sus informes se realizarán los ajustes finales antes de llevarlo a aprobación definitiva al pleno.