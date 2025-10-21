Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Integrantes del grupo de bolillos de Emeki Elkartea, en el Uranzu.

Hondarribia

'VII Encuentro de encajeras' en el frontón Jostaldi

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Un año más, el séptimo, Emeki Elkartea organizó el 'Encuentro de encajeras' de Hondarribia, que se celebró en el frontón Jostaldi, con la participación de 284 encajeras, prácticamente todas mujeres pero también algún hombre.

Por parte de Emeki participaron doce mujeres, que forman el grupo de bolillos que trabaja durante todo el año y que se mueve a otros encuentros. Recientemente estuvieron en la feria medieval de Oiartzun y en años anteriores han llegado a ir hasta Sevilla, Don Benito y a varias localidades francesas.

