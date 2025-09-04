La Subida a Guadalupe volverá a números previos a la pandemia Beñat Bengoetxea y Gwendal Larque son favoritos en categoría masculina y la versión femenina está muy abierta

La salida de la 'Subida a Guadalupe' se dará a las 10.30 frente al frontón Jostaldi.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El evento deportivo más importante de las fiestas de Hondarribia llega este año más tarde que otras veces. Será mañana, 6 de septiembre a las 10.30, cuando se celebre la 'XLVII Carrocerías Euskalduna-Subida a Guadalupe', organizada por el Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea.

En sus casi cincuenta años de historia, esta carrera siempre ha tenido el mismo recorrido, aunque con dos variaciones. Antiguamente la salida se daba junto al bar Larra, pero desde hace años se empieza junto al frontón Jostaldi, una zona más adecuada para inscripciones, dejar mochilas y la propia salida. En cuanto a la llegada, estaba en frente del santuario pero ahora es en la parte trasera, recorriendo unos pocos metros más.

Año Participantes Ganador Ganadora

2013 363 Ion Garraus (17 00) Elena Loyo (19:58)

2014 370 Oier Ariznabarreta (16 18) Izaro Rubio (20:11)

2015 359 Ander Sagarzazu (16 12) Claudia Behobide (20:04)

2016 320 Ander Sagarzazu (16 52) Aratz Rodríguez (20:39)

2017 270 Ander Sagarzazu (16 45) Marina González (20:57)

2018 255 Chakib Lachgar (17 00) Sandra Piera (20:25)

2019 232 Ander Sagarzazu (16 44) Claudia Behobide (21:03)

2022 177 Jose Gómez Arriba (17 06) María Ordóñez (19:48)

2023 209 Ander Sagarzazu (16 52) Sandra Piera (20:15)

2024 199 Beñat Bengoetxea (17 11) Nerea Sarriegi (23:55)

En total son 4.720, con un desnivel de 182 metros. El primer kilómetro es llano, incluso hay una bajada después de la rotonda de Labreder y después prácticamente todo es en subida, salvo un llano y mínimo descenso a falta de un kilómetro.

Hoy se cierran las inscripciones por internet en la página web www.kirolprobak.com, que cuestan once euros, y mañana se podrán apuntar los rezagados, de 9.30 a 10.15, en la zona de salida, abonando quince euros.

Incremento de participación

La Subida a Guadalupe estaba rondando los 400 inscritos hace unos quince años y sufrió un retroceso de participación hasta los 232 dorsales de 2019. Después no se corrió dos años por la pandemia y a la vuelta siguió el descenso. En 2023 se cambió la franja horaria, de la tarde a la mañana, y parece que surtió efecto, con un ligero repunte de inscritos. En esta ocasión se reunirá la mayor cifra post-pandemia, ya que hasta ayer se habían apuntado 192 personas y quedan los de hoy.

En cuanto a los favoritos, el hondarribitarra Beñat Bengoetxea y el beratarra Gwendal Larque lo son en categoría masculina. Bengoetxea ha progresado en los últimos años, siendo sucesivamente décimo, segundo y ganador. En féminas, donde ha habido ocho ganadoras en las diez últimas ediciones, la corredora a seguir será la donostiarra Nerea Amilibia. No corre Nerea Sarriegi, vencedora en 2024.

Este año no habrá versión infantil de la Subida a Guadalupe. El BAT solicitó el 6 de septiembre en lugar del 30 de agosto y, después de fijar la fecha, se vio que mañana hay otras actividades para niños y niñas y la coincidencia con la carrera no iba a ser buena.