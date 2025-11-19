Sport Mundi ha donado 9.000 euros a Why Not

Juanan García, José Mari Olazabal, Pablo Munilla, Manu Amunarriz y Mercedes Ohlsson, en el acto de entrega del cheque.

La asociación benéfica Sport Mundi ha entregado 9.000 euros a la Fundación Why Not, que trabaja por la inclusión social, la autonomía personal y el bienestar de las personas con trastornos mentales.

La cantidad se recaudó en el 'XVII Torneo Solidario de Golf Sport Mundi', celebrado recientemente en el campo de golf de Jaizkibel. Fue un evento que reunió a numerosos jugadores, empresas colaboradoras y amigos del deporte y que tuvo como objetivo unir la práctica del golf con la solidaridad.

Sport Mundi destaca «la enorme implicación de los jugadores y patrocinadores, que año tras año demuestran que el deporte puede ser una poderosa herramienta para transformar vidas».

Por su parte, desde la Fundación Why Not agradecen «el compromiso y la sensibilidad de Sport Mundi con las personas que viven con enfermedades mentales, un colectivo que necesita más visibilidad, comprensión y apoyo social».

La próxima acción de Sport Mundi será la San Silvestre Solidaria y ya están abiertas las inscripciones en la web www.kirolprobak.com