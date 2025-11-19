Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanan García, José Mari Olazabal, Pablo Munilla, Manu Amunarriz y Mercedes Ohlsson, en el acto de entrega del cheque.

Hondarribia

Sport Mundi ha donado 9.000 euros a Why Not

La cantidad se recaudó en el torneo solidario de golf de Jaizkibel

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

La asociación benéfica Sport Mundi ha entregado 9.000 euros a la Fundación Why Not, que trabaja por la inclusión social, la autonomía personal y el bienestar de las personas con trastornos mentales.

La cantidad se recaudó en el 'XVII Torneo Solidario de Golf Sport Mundi', celebrado recientemente en el campo de golf de Jaizkibel. Fue un evento que reunió a numerosos jugadores, empresas colaboradoras y amigos del deporte y que tuvo como objetivo unir la práctica del golf con la solidaridad.

Sport Mundi destaca «la enorme implicación de los jugadores y patrocinadores, que año tras año demuestran que el deporte puede ser una poderosa herramienta para transformar vidas».

Por su parte, desde la Fundación Why Not agradecen «el compromiso y la sensibilidad de Sport Mundi con las personas que viven con enfermedades mentales, un colectivo que necesita más visibilidad, comprensión y apoyo social».

La próxima acción de Sport Mundi será la San Silvestre Solidaria y ya están abiertas las inscripciones en la web www.kirolprobak.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sport Mundi ha donado 9.000 euros a Why Not

Sport Mundi ha donado 9.000 euros a Why Not