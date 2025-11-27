La sociedad Klink recaudó 4.000 euros para Mi dulce guerrero

Voluntarios de la sociedad Klink entregaron la recaudación a la asociación Mi dulce guerrero.

Mi dulce guerrero, una asociación sin ánimo de lucro de la comarca del Bidasoa formada por familias con hijos afectados por la diabetes tipo 1, fue la protagonista de la última comida solidaria de este año en la sociedad Klink.

Previo a la comida se celebró una charla acerca de buenos y malos hábitos en la alimentación, todo relacionado con la prevención de la diabetes.

La respuesta a esta comida solidaria fue similar a otras citas, con más de cien personas que ocuparon los dos salones de la sociedad Klink. Reinaron el buen ambiente y la alegría y hubo un emotivo recuerdo a Rosa Gómez, que tanto ha dado por Klink en las comidas solidarias, fallecida recientemente.

Los responsables de Mi dulce guerrero explicaron en qué consiste su labor difundiendo y dando visibilidad a la lucha contra la diabetes tipo 1 y el evento culminó con el sorteo de los regalos de las rifas, así como la entrega del cheque de 4.000 euros a la entidad.

Fue la última comida solidaria del año pero no el último acto de este estilo, ya que después los voluntarios de Klink prepararon 6.000 croquetas que donaron a Cáritas y en Betharram.