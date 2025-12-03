El segundo Plan de Igualdad se encuentra en fase de recepción de aportaciones

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El borrador del II Plan de Igualdad está disponible en la web www.hondarribia.eus y todos los interesados, sean particulares o asociaciones, pueden realizar sus aportaciones, ya sea en la propia web o a través del BAZ. El plazo para hacer llegar las sugerencias acabará el 15 de diciembre.

Este es un paso más, el último, en el diseño del II Plan de Igualdad. Una vez finalizada la fase de participación, el Ayuntamiento analizará las sugerencias recibidas y elaborará una versión actualizada del documento. A continuación, el borrador se enviará a Emakunde para que elabore el informe correspondiente. Por último, el plan deberá ser aprobado por el Pleno Municipal para su entrada en vigor.

El documento en cuestión es fruto del trabajo realizado los dos últimos años. En 2024 se llevó a cabo un diagnóstico, que recoge la realidad social del municipio, las brechas de género existentes, la percepción de la ciudadanía y los ámbitos de mejora.

Desde el Ayuntamiento señalan que «este diagnóstico ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, los desequilibrios en el reparto de los cuidados, las limitaciones en la participación de las mujeres, la necesidad de reforzar la coordinación en la lucha contra la violencia machista y la importancia de incorporar de manera sistemática la perspectiva de género en todas las políticas municipales».

El diseño del Plan se ha elaborado a lo largo de 2025, con la participación de trabajadoras y trabajadores de todas las áreas municipales, así como asociaciones y personas que trabajan en favor de la igualdad. En el proceso se han celebrado varias sesiones sectoriales y las aportaciones de las 55 personas participantes han servido de base para el plan.

Cuatro ejes estratégicos

Alineado con la Estrategia de Igualdad 2030 del Gobierno Vasco, el borrador cuenta con cuatro grandes ejes estratégicos: Primero, avances hacia una gobernanza y organización feministas. Incorporar la perspectiva de género en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, generalizar la formación, aplicar cláusulas de igualdad en la contratación y recoger los datos estadísticos desagregados por sexo.

En segundo lugar, empoderamiento y participación de las mujeres. Fortalecer el protagonismo social, económico y cultural de las mujeres; aumentar su visibilidad; y reforzar la colaboración con la red asociativa del municipio.

También se recoge una organización social justa y reconocimiento de los cuidados. Medidas en favor de las políticas de cuidados, impulso de la coeducación y desarrollo de un enfoque integral para dar respuesta a las necesidades de jóvenes, personas mayores y personas en situación de dependencia.

Por último, se pone el foco en la prevención y atención de la violencia machista, con programas de prevención, sensibilización, actualización de protocolos y refuerzo de la coordinación interinstitucional.

Con el objetivo de convertir Hondarribia en un municipio más inclusivo, seguro y justo, basado en la igualdad, el Plan incluye 124 acciones para implementar entre 2025 y 2029. El Ayuntamiento considera «fundamental la participación ciudadana para completar el diseño final del plan» e invita a todas y todos los hondarribiarras a enviar sus sugerencias para enriquecer el documento y convertirlo en una herramienta sólida con impacto positivo en el día a día del municipio.