En el frontón Jostaldi se celebró un nuevo encuentro 'Bixi bixi'.

Hondarribia

Recta final en las actividades de Emeki Elkartea por el 25-N

Hoy se realizará una concentración a las 18.00 en Martxoak 8 plaza

I. A.

HONDARRIBIA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Hoy es el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en el que culminarán las actividades organizadas por Emeki Elkartes y el Ayuntamiento en los últimos días.

El sábado tuvo lugar un nuevo encuentro 'Bixi bixi', de pala en el frontón Jostaldi, dando continuidad a los entrenamientos que allí se celebran los martes y en los que hay una treintena de participantes. Y el domingo se celebró la tercera edición de 'Emakumeak Korrika'. Algunas corriendo y otras andando completaron los cinco kilómetros de recorrido desde Emeki hasta el polideportivo y vuelta.

Para hoy quedan las dos últimas actividades del programa del 25-N, ambas en Martxoak 8 plaza. Desde las 11.00 los alumnos de Talaia, Ama Guadalupekoa y Egiluze participarán en la actividad 'Sarea morea ostazen', con mensajes sobre el tema que han tratado en las últimas semanas en clase. Y a las 18.00 habrá una concentración, performance y se leerá un comunicado de denuncia.

