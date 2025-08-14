«Queremos priorizar que los vecinos tengan espacio para aparcar»

X. DE LA LINDE GARCIA HONDARRIBIA. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

Las zonas de Amute, Pasaia Kalea y Soroetaberri cuentan desde hace unos días con plazas de aparcamiento exclusivas para residentes. Se trata de una proyecto piloto, vigente hasta final de año, con el que el Ayuntamiento pretende recabar información para regular el aparcamiento urbano, uno de los tres «objetivos estratégicos» aprobados por la Mesa de Movilidad en 2023.

«El objetivo principal es priorizar que las y los hondarribitarras tengan espacio suficiente para aparcar y facilitarles así el día a día», aseguró el alcalde, Igor Enparan, en la rueda de prensa ofrecida ayer. También tomó parte la concejala de Movilidad, Estitxu Urtizberea, quien señaló que deben ser los visitantes «quienes tengan que hacer un mayor esfuerzo para estacionar».

Según explicaron, una empresa realizó, tanto de día como de noche, labores de conteo durante el verano, otoño e invierno del pasado año para estudiar la relación entre el número de plazas de aparcamiento y el de coches. «No hace falta decir que en verano la ciudad está totalmente tensionada», apuntó Urtizberea. Sin embargo, añadió que hay «ciertas zonas» donde se observan dinámicas diferentes según la estación del año.

A partir de los datos recabados, la empresa entregó al Ayuntamiento hace mes y medio una propuesta «profunda y ambiciosa». El documento, cuyos aspectos técnicos están siendo analizados, plantea dividir la ciudad en nueve zonas, cada una con distintas regulaciones de aparcamiento dependiendo de las características. De este modo, habría plazas destinadas a residentes, sitios con OTA de entre dos y cuatro horas y espacios de libre estacionamiento. Además, la regulación variaría según la estación.

«Realidades muy diferentes»

Aunque adelantaron que el trabajo político comenzará en septiembre, desde el Ayuntamiento han ido «un paso por delante» al activar un proyecto piloto con el que analizar «hacia dónde va el flujo de coches que hasta ahora aparcaba en esas zonas y, determinar así, dónde y cómo ubicar las futuras zonas de pago».

Para ello, han seleccionado tres zonas «con realidades muy diferentes», como son Pasaia Kalea, Soroetaberri y el barrio de Amute. Tal y como explicaron, en el primero, en invierno «no suele haber problemas para aparcar, pero en verano los bañistas que acuden a la playa no dejan espacio a los residentes».

En Soroetaberri son los propios vehículos del vecindario quienes tensionan la zona, mientras que en Amute hay personas que dejan allí sus coches para ir al aeropuerto o coger el autobús.

La señalización no está completamente terminada, ya que faltan las señales verticales, que irán en euskera, castellano y francés.

Enparan dejó claro que se trata de una «prueba provisional» que servirá para tomar «con mayor rigor las decisiones en el futuro». En ese sentido, la concejala de Movilidad añadió que será «un proceso complejo» y que «seguramente» la futura regulación se implantará en distintas fases,

De este modo, el Ayuntamiento hará a partir de 2026 «una fuerte apuesta» por un proceso participativo con el fin de alcanzar un «amplio consenso» a nivel político y vecinal, además de poner en marcha una campaña de comunicación.