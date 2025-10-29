«No se puede construir un Plan de Igualdad excluyendo a una parte de las mujeres»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

EAJ-PNV ha presentado alegaciones al borrador del II Plan de Igualdad de Hondarribia, que «refleja un grave problema de parcialidad. Aunque el alcalde afirma en la introducción que el Ayuntamiento está 'comprometido con la igualdad' y que el diagnóstico se ha elaborado de manera estratégica y adaptada a la realidad local, la realidad demuestra lo contrario: se han excluido de forma sistemática a mujeres que no defiendan la celebración de un único Alarde paritario. Se ha discriminado a mujeres por razones ideológicas».

Los nacionalistas entienden que «el Gobierno municipal quiere utilizar el Plan de Igualdad para favorecer a unas mujeres y discriminar a otras. Un ejemplo claro de esta parcialidad se encuentra en la propuesta de reconocer 'la violencia sufrida por las personas partidarias del Alarde igualitario en defensa de los derechos de las mujeres'. Esta medida omite a otras mujeres que también han sufrido agresiones, abriendo un proceso parcial, injusto y potencialmente conflictivo que puede polarizar aún más la convivencia en la ciudad».

Por ello, EAJ-PNV pide «ampliar la composición del grupo de trabajo para garantizar la pluralidad política y social, ya que solo está integrado por miembros del equipo de gobierno y personal técnico municipal; revisar las bases de funcionamiento de la Mesa de Igualdad, eliminando cualquier requisito ideológico; e incorporar de manera explícita el principio de no discriminación por opinión, creencia o posicionamiento social, también en cuestiones culturales o festivas».

EAJ-PNV señala que «convertir el Alarde en eje de la política municipal de igualdad rompe la cohesión social y genera división entre la ciudadania».