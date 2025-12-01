Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Hondarribia

El PSE-EE considera que se está haciendo un 'apartheid lingüístico'

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

El PSE-EE votó en contra de la ordenanza porque «una cosa es proteger el euskera y fomentar su uso como lengua minoritaria y otra muy distinta es diferenciar las comunidades de hablantes de las diversas lenguas presentes en Hondarribia, básicamente euskera y castellano».

Para los socialistas, «las políticas lingüísticas o son inclusivas o son excluyentes, o son acogedoras o son terreno abonado para la discriminación y la segregación. Siempre estaremos en la inclusión, el acogimiento y la convivencia».

Entienden desde el PSE-EE que «la evaluación de iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito de la cultura es especialmente preocupante ya que se plantean exclusivamente en euskera. ¿Qué pasa con el 30% de las y los hondarribitarras que no hablan euskera? Que no tendrán acceso a iniciativas culturales que han pagado con sus impuestos».

En ese sentido, los socialistas consideran «escandaloso que se excluya al 30% de la población del acceso a la cultura en su municipio porque se estaría llevando a cabo un 'apartheid lingüístico'».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE considera que se está haciendo un 'apartheid lingüístico'