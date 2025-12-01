El PSE-EE considera que se está haciendo un 'apartheid lingüístico'

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El PSE-EE votó en contra de la ordenanza porque «una cosa es proteger el euskera y fomentar su uso como lengua minoritaria y otra muy distinta es diferenciar las comunidades de hablantes de las diversas lenguas presentes en Hondarribia, básicamente euskera y castellano».

Para los socialistas, «las políticas lingüísticas o son inclusivas o son excluyentes, o son acogedoras o son terreno abonado para la discriminación y la segregación. Siempre estaremos en la inclusión, el acogimiento y la convivencia».

Entienden desde el PSE-EE que «la evaluación de iniciativas y proyectos relacionados con el ámbito de la cultura es especialmente preocupante ya que se plantean exclusivamente en euskera. ¿Qué pasa con el 30% de las y los hondarribitarras que no hablan euskera? Que no tendrán acceso a iniciativas culturales que han pagado con sus impuestos».

En ese sentido, los socialistas consideran «escandaloso que se excluya al 30% de la población del acceso a la cultura en su municipio porque se estaría llevando a cabo un 'apartheid lingüístico'».