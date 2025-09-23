Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones

A prisión por amenazar en Hondarribia a una familia con un destornillador tras robar en su coche

Un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ayudó a las víctimas a retener al delincuente hasta la llegada de sus compañeros

A. I.

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:26

El Juzgado de Guardia de Irun ha ordenado este martes el ingreso en prisión de un delincuente de 32 años que el pasado viernes cometió ... un robo con violencia en un aparcamiento de Hondarribia. Un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ayudó a la víctima a retenerlo hasta la llegada de sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  7. 7

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A prisión por amenazar en Hondarribia a una familia con un destornillador tras robar en su coche

A prisión por amenazar en Hondarribia a una familia con un destornillador tras robar en su coche