A prisión por amenazar en Hondarribia a una familia con un destornillador tras robar en su coche

El Juzgado de Guardia de Irun ha ordenado este martes el ingreso en prisión de un delincuente de 32 años que el pasado viernes cometió ... un robo con violencia en un aparcamiento de Hondarribia. Un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ayudó a la víctima a retenerlo hasta la llegada de sus compañeros.

El Departamento de Seguridad ha explicado en una nota que el pasado viernes por la noche un hombre se dirigió junto a su familia hacia el vehículo que tenía apartado en un parking. Cuando se acercaron hacia el vehículo observaron a dos hombres robando en su interior. Tras llamarles la atención y producirse un forcejeo, uno de ellos les amenazó con un destornillador intentando huir con varios objetos personales de la víctima.

Los gritos del propietario del vehículo alertaron a los viandantes y varias personas, entre ellas un agente de la Ertzaintza fuera de servicio, ayudaron a interceptar a uno de los ladrones, concretamente, el individuo que había exhibido y amenazado con el objeto punzante a la víctima.

Poco después, tras ser alertados los recursos policiales, estos se personaron en el lugar y se hicieron cargo de él, procediendo a su detención por un robo con intimidación. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, fue trasladado a la Ertzain-etxea de Irun. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición judicial y, tras prestar declaración, el juez de guardia decretó su ingreso en el centro penitenciario de Gipuzkoa.

La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para tratar de detener al segundo implicado en el robo con violencia.