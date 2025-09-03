Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»

A pocos días de que comiencen las fiestas de Hondarribia, el alcalde Igor Enparan admite su procupación por el clima de tensión que se vive ... en torno al día 8 y subraya su deseo de que las celebraciones se puedan llevar a cabo en armonía. La publicación del decreto que regula la organización del uso de la vía pública los próximos días ha sido recibida con críticas y el primer edil hace un llamamiento a la calma.

–¿Cuántas reuniones han celebrado en el último año con el tema del alarde?

–Innumerables. No las puedo contabilizar porque son muchas las que se han desarrollado y con diferentes agentes, con partidos políticos y dentro del mismo equipo de gobierno. Son innumerables las reuniones que realizamos con el tema del alarde.

–¿Ha habido algún progreso en todas esas reuniones?

–Hay más dificultades que avances. Nos gustaría que fuese todo más fluido y que fuese más sencillo, pero no lo es. Lo que nos toca es gestionar.

–Aunque es un tema que se trata durante todo el año, es en vísperas cuando se concreta. ¿Se han visto apurados?

–Apurados en el sentido de no conseguir llegar a puntos de encuentro que sean satisfactorios para todas las partes, sí. Pero apurados en el tiempo, no. Porque quiero recordar que, anteriormente, estos permisos se solían entregar el 3 ó 4 de septiembre. Y nosotros lo estamos haciendo con anterioridad. Y de manera transparente para que todo el mundo tenga conocimiento de que estamos dando los permisos para poder llevar a cabo el alarde por parte de HAOSE y que la compañía Jaizkibel también tenga su posibilidad de desfilar el día 8 de septiembre.

–El año pasado, aunque no era obligatorio, decidieron publicar el decreto en la página web municipal y lo han vuelto a hacer este año.

–Sí, porque existen muchos rumores, hay mucha habladuría. Y lo que considero importante es, a pesar de que también existirán todos esos corrillos de debate, que se tenga el documento oficial y que se conozca la literalidad de ese documento. Y dentro de esa literalidad del documento se puede dialogar, se puede discutir, se puede estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras. Pero ese decreto lo que recoge son dos solicitudes, la de HAOSE y la de Jaizkibel para desfilar el día 8 en los mismos lugares y en las mismas horas. Y ante eso hay que gestionarlo y establecer vías de cauce para que se puedan celebrar esos desfiles. El Ayuntamiento no organiza el alarde, sino que regula la utilización del espacio público el día 8 de septiembre, el día del alarde. Y también otros días como el 15 de agosto, el 7 y el 10 de septiembre, cuando se celebran otros actos relacionados, así como los ensayos.

–¿Qué le parecen las críticas de HAOSE y Jaizkibel al decreto?

–Si son constructivas, las críticas siempre son bienvenidas. Antes de la publicación de esos decretos hemos mantenido reuniones para tratar de buscar puntos de encuentro y ha sido difícil encontrarlos. Posteriormente se han tenido que gestionar y definir horarios y espacios diferenciados ante las dos solicitudes para que se pueda convivir en Hondarribia de la forma más razonable posible. Sentimos que hay insatisfacción por las dos partes, pero es una cuestión que tenemos que gestionar y solicitamos siempre ayuda en esa tarea. Hemos tenido conocimiento de esa insatisfacción sobre esa resolución, pero nosotros, en la dificultad y en la imposibilidad de encontrar puntos de encuentro, lo que hemos posibilitado es, mediante esa gestión, que se puedan celebrar los dos desfiles en Hondarribia.

–¿Y el tono de las críticas?

–El día 8 y los demás días va a haber miles de personas en nuestras calles. Y todas ellas tienen que tener sus derechos y también sus obligaciones para que pueda existir ese clima de civismo que buscamos desde el Ayuntamiento. En ese sentido, este año considerábamos que tenía que ser el año de la ciudadanía y tenemos que transmitirle a los hondarribitarras que son corresponsables de que pueda existir ese clima de civismo porque no entendemos una ciudad como Hondarribia en el siglo XX sin un clima de buena convivencia. En este sentido, sobre las declaraciones, me gustaría transmitirles que este decreto se basa en varias leyes, unas generales de la administración pública, también la Ley de Igualdad y la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007. Y todo ello conlleva una dificultad enorme a la hora de poder dar los permisos para que se celebre el día 8. No son reuniones únicamente con los agentes sociales, también con los técnicos municipales que garantizan que se cumple la legalidad, la seguridad y la convivencia en Hondarribia con este permiso. Y nos corresponde a toda la ciudadanía cumplirlo y hacer posible esa convivencia y ese clima de no tensión que se tiene que vivir en los días festivos en Hondarribia.

–¿Cómo ve el día 8 y las fiestas de este año?

–Las fiestas las tenemos que vivir en paz, en armonía y en igualdad por parte de todas y todos los hondarribitarras. Todos los días de fiestas, desde el día 6 hasta el día 11, es importante que mantengamos un clima de civismo y espero que todos podamos ser copartícipes de esos principios de convivencia que tenemos que tener. Es evidente que estoy preocupado. Lo estoy porque el clima de tensión que puedo percibir o que podemos percibir, yo creo que todas las personas que vivimos en Hondarribía, es muy elevado y ante ese clima de tensión que estamos viviendo tengo que hacer una llamada a la calma y a que tengamos la posibilidad de vivir y disfrutar de nuestras fiestas patronales que son, al fin y al cabo, los días más importantes del año para muchas y muchos hondarribitarras.

–¿Quiere añadir algo más?

–Me gustaría poner en valor la inscripción que hay en la gruta de Guadalupe, junto a una imagen del Amatxo de Guadalupe, en la que se transmite una idea que considero que es muy bonita: 'Garbitu eta urtu zaite biyon amorez igo abillan zerura'. Me gustaría que celebráramos este día 8 de septiembre como los anteriores casi cuatrocientos. Rememorar la liberación del estado de sitio que sufrió la ciudad durante más de tres meses y la promesa que se hizo a la Virgen de Guadalupe por su intervención. Creo que ese es el espíritu que tendríamos que recibir y transmitir tanto las instituciones como los agentes sociales a la ciudadanía hondarribitarra para que se pueda celebrar esta fiesta de forma sentida y alegre.