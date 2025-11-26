En el pleno de hoy se aprobará el presupuesto municipal para 2026

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

La corporación municipal está citada hoy a las 18.00 en el Ayuntamiento para un pleno ordinario en cuyo orden del día destaca la aprobación del presupuesto con el que contará Hondarribia en 2026, de 35 millones de euros, 2,15% más que este año. Al borrador del equipo de gobierno se han sumado ocho propuestas de PSE-EE, seis de EH Bildu y dos de EAJ-PNV, que ha anunciado que votará en contra

Será uno de los dieciséis puntos del orden del día. En el quinto se tratará la modificación del acuerdo regulador de establecimiento de precios públicos para venta de publicaciones municipales y en el sexto, la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo para el año 2026

Desde la comisión de Fortalecimiento de Identidas se abordarán la designación de nuevo beneficiario de la subvención para la organización de las fiestas del barrio y la ordenanza reguladora de Evaluación de Impacto Lingüístico.

El noveno punto será el relativo a la respuesta a las alegaciones al documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana.

Proposiciones de la oposición

En el tramo final del pleno llegarán tres proposiciones de la oposición. El PSE-EE tiene una propuesta en relación a la creación de una sociedad pública de vivienda en Hondarribia y otra en relación a la declaración del fuerte de Guadalupe como lugar de memoria, y EAJ-PNV presenta una a favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y la Policía Local.