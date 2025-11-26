Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hondarribia

En el pleno de hoy se aprobará el presupuesto municipal para 2026

Asciende a 35 millones de euros, 2,15% ,más que el año en curso

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

La corporación municipal está citada hoy a las 18.00 en el Ayuntamiento para un pleno ordinario en cuyo orden del día destaca la aprobación del presupuesto con el que contará Hondarribia en 2026, de 35 millones de euros, 2,15% más que este año. Al borrador del equipo de gobierno se han sumado ocho propuestas de PSE-EE, seis de EH Bildu y dos de EAJ-PNV, que ha anunciado que votará en contra

Será uno de los dieciséis puntos del orden del día. En el quinto se tratará la modificación del acuerdo regulador de establecimiento de precios públicos para venta de publicaciones municipales y en el sexto, la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo para el año 2026

Desde la comisión de Fortalecimiento de Identidas se abordarán la designación de nuevo beneficiario de la subvención para la organización de las fiestas del barrio y la ordenanza reguladora de Evaluación de Impacto Lingüístico.

El noveno punto será el relativo a la respuesta a las alegaciones al documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana.

Proposiciones de la oposición

En el tramo final del pleno llegarán tres proposiciones de la oposición. El PSE-EE tiene una propuesta en relación a la creación de una sociedad pública de vivienda en Hondarribia y otra en relación a la declaración del fuerte de Guadalupe como lugar de memoria, y EAJ-PNV presenta una a favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En el pleno de hoy se aprobará el presupuesto municipal para 2026