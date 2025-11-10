Movilizaciones de los trabajadores del Parador

Los trabajadores de los Paradores, también el de Hondarribia, están llevando a cabo movilizaciones para «visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que ... arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes».

Denuncian «condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido».

Lamentan además que su situación se produce en «un contexto de bonanza económica para la empresa. Este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios».

Los trabajadores solicitan «salarios justos, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos».

Perciben que la estrategia de la empresa «parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad. Ante esta actitud, hemos decidido alzar de nuevo la voz».