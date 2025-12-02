En marcha una ordenanza para regular el aparcamiento El 16 de diciembre se celebrará una sesión informativa en el auditorio

Iñigo Aristizabal Hondarribia Martes, 2 de diciembre 2025, 14:10

«Regular el aparcamiento no es una opción, es una necesidad», ha señalado el alcalde, Igor Enparan, en la presentación del proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento para actualizar la ordenanza reguladora del aparcamiento. «Tenemos un problema, que se acentúa en los meses de verano, que hay que abordar».

El primer edil asegura que «queremos que Hondarribia funcione mejor, tanto para la ciudadanía como para quienes nos visitan. Tal y como dice el lema de la campaña, 'ordenamos el espacio público para vivir mejor juntos'». El proceso abierto, que se puede consultar en la página web www.hondarribia.eus, «es una oportunidad para gestionar el espacio público con criterio, escuchando a la ciudadanía y fomentando la participación de todos los agentes implicados».

El 16 de diciembre a las 18.00 se celebrará en el auditorio una sesión informativa abierta a toda la ciudadanía, en la que se presentará por primera vez la propuesta de regulación del estacionamiento y habrá una segunda cita general, a finales de enero, y también reuniones por zonas, como Amute-Mendelu, Casco histórico-Marina-Puntal y resto de la ciudad.

Una de las conclusiones de la Mesa de Movilidad era la necesidad de analizar la situación del estacionamiento y regularlo. El Ayuntamiento ha encargado un estudio, que ha corroborado que la demanda de aparcamiento —especialmente en los meses de verano— supera ampliamente la oferta disponible, lo que genera presión en los barrios residenciales y provoca acumulaciones en determinadas zonas de la ciudad. En verano y en otoño se realizaron conteos detallados barrio a barrio para analizar la relación entre el número de plazas de aparcamiento y el de vehículos.

Prioridad a los residentes

Desde el Ayuntamiento tienen claro que «los residentes deben tener prioridad, siendo los visitantes quienes se tendrán que adecuar». La propuesta de la empresa que ha realizado el estudio es zonificar la ciudad, planteando distintas tarificaciones para cada zona: Areas reservadas exclusivamente para residentes, zonas OTA y áreas de estacionamiento libre. Además, prevé una regulación estacional para adaptarse a los cambios de dinámica que experimenta la ciudad a lo largo del año.

Estitxu Urtizberea, concejala de Urbanismo, ha aclarado que «el impacto no es el mismo en todos los barrios; por eso hemos realizado análisis específicos por zonas. El mayor problema es, tanto en verano como en invierno, de día y de noche, en el casco histórico y en La Marina. Nuestro objetivo es equilibrar el uso del espacio, reducir las acumulaciones y facilitar el día a día».

Se trata de un proyecto complejo; el documento aún se está desarrollando técnicamente y el proceso contará con varias etapas. Tras la consulta pública previa se redactará el borrador de la ordenanza. Posteriormente, se tramitará la aprobación inicial y se abrirá el periodo de información pública para que la ciudadanía pueda conocer el documento y presentar alegaciones».

El alcalde asegura que «gracias a la participación, podremos afinar la propuesta y recoger experiencias diversas con un objetivo claro: lograr una regulación clara, útil y ajustada a la realidad de Hondarribia».