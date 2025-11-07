Máquinas en el Ayuntamiento y en el polideportivo para realizar trámites

Imprimir documentos oficiales del padrón, realizar registros electrónicos (con B@kq u otra identificación digital), imprimir recibos y avisos de multas, pagar recibos directamente ... y comprar entradas para el auditorio. Esas son las tareas que se pueden realizar en las máquinas que ha instalado el Ayuntamiento en la casa consistorial y en Hondartza Kiroldegia, intuitivas y fáciles de usar, de modo que cualquier persona pueda completar sus gestiones en pocos pasos.

La mayor ventaja de estas máquinas no es sólo que se pueden realizar esos trámites de forma autónoma sino, también, que se podrán utilizar fuera del horario de oficina. En concreto, la del Ayuntamiento está disponible todos los días, de 8.00 a 21.00. La del polideportivo va con el horario de la instalación, de lunes a viernes de 7.30 a 22.00, los sábados de 8.00 a 21.00 y los domingos y festivos, de 8.00 a 20.00.

El alcalde, Igor Enparan Araneta, explica que estas máquinas «responden al ritmo y a las necesidades de la vida actual. No siempre es fácil acudir al Ayuntamiento en horario de oficina y con estas máquinas ofrecemos más opciones a la ciudadanía para que puedan realizar sus trámites a su propio ritmo, sin largas colas y sin depender de los horarios de las oficinas».

Sigue la atención personal

En cualquier caso, el primer edil ha querido aclarar que estas máquinas «no sustituyen la atención personal. Las puertas de nuestras oficinas seguirán abiertas, pero las máquinas son un complemento útil. El Ayuntamiento quiere adaptarse a las necesidades de toda la ciudadanía: algunas personas prefieren la atención presencial; otras valoran la autonomía y la gestión de su propio tiempo. Queremos garantizar ambas opciones». Añade que «nuestro objetivo es dar a la ciudadanía herramientas para gestionar mejor su tiempo y conseguir que la administración municipal sea sinónimo de cercanía, accesibilidad y utilidad. Seguiremos trabajando en esa dirección».

Más adelante se instalará una tercera máquina, tras las obras de renovación del edificio Stanley, adquirido por el Ayuntamiento para la implantación de una 'opengela' y antes de que ésta se ponga en marcha. Enparan aclara que «Mendelu es un barrio que está más alejado de las principales zonas del municipio y queremos que sus vecinos y vecinas también tengan acceso fácil y rápido a los servicios municipales. Por eso consideramos imprescindible colocar allí una de estas máquinas. Estará disponible a mediados de este mes».