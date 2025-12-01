Maddalen en el FIG de Bilbao

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La semana pasada, desde el jueves hasta el domingo, se celebró en el palacio Euskalduna de Bilbao FIG, una importante feria de arte contemporáneo. Se desplazaron Aiert Alonso, Judas Arrieta, Sandra Cuesta, Naiara Goikotxea y Julia Lasa, en representación del centro de arte contemporáneo Maddalen. Los hondarribitarras mostraron sus trabajos e intercambiaron experiencias con artistas internacionales. Goikoetxea está realizando una estancia en Maddalen.