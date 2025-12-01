Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Hondarribia

Maddalen en el FIG de Bilbao

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

La semana pasada, desde el jueves hasta el domingo, se celebró en el palacio Euskalduna de Bilbao FIG, una importante feria de arte contemporáneo. Se desplazaron Aiert Alonso, Judas Arrieta, Sandra Cuesta, Naiara Goikotxea y Julia Lasa, en representación del centro de arte contemporáneo Maddalen. Los hondarribitarras mostraron sus trabajos e intercambiaron experiencias con artistas internacionales. Goikoetxea está realizando una estancia en Maddalen.

