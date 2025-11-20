Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Pérez igoko da taulara.

Hondarribia

'Lohi gorria' antzezlana ikusgai, gaur auditorioan

Aitor Pérezek forma ematen dio Javier Liñeraren testuari

I. A.

HONDARRIBIA.

Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:02

Iragana errepika daitekeela eta lortutako eskubideak erraz gal daitezkeela gogoratzen du 'Lohi gorria' antzezlanak, gaur 19:00ean auditorioan eskeiniko dena. Sarrerek hiru euro balio dute.

Javier Liñera eta Ékoma Teatroren produkzioa da eta taula gainera pertsona bakarra igoko da, Aitor Pérez. Arduradunek azaltzen dutenez, antzezlana «protagonistaren bizitzan zeharreko bidaia da, baita bere osaba gayaren bizitzan zeharrekoa ere Istorio bat beste istorio baten barruan. Gay izateagatik, kontzentrazio-eremu batean eta gero kartzelan sartu zuten gizon baten istorioa. Iraganeko bi errealitateren kontakizuna. Hitlerren Europa, Francoren Espainia. Europa osoan gorrotoaren diskurtsoak gero eta indartsuagoak diren unean dator euskaraz egindako bertsio hau».

