La lluvia no frenó la reivindicación

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento firmaron una ... declaración en la que recordaron que «la comunidad local puede apoyar la reparación de las víctimas desde el reconocimiento del daño causado y la denuncia de la violencia machista, manifestando públicamente su rechazo, solidariamente con la víctima y su entorno»

En el escrito se compromente a «coordinar los departamentos municipales implicados en el protocolo de atención; organizar formaciones del personal municipal en capacidades para la detección precoz de signos de violencia machista; desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista; promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista, para mostrar la repulsa ante la violencia y la solidaridad con las víctimas; y apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local, para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha».

En Martxoak 8 plaza se reeditó la acción 'Sare morea osatzen' (completando la red morada). Alumnos de los tres centros escolares de la ciudad se dieron cita allí y tuvieron la suerte de que paró de llover por un momento, como si la lluvia quisiera dar una tregua para sumarse a la reivindicación.

En las últimas semanas estos alumnos han trabajado el tema en sus colegios y este martes llevaron sus mensajes, escritos en papeles con forma de mariposa.

Por la tarde se llevó a cabo una concentración en memoria de las víctimas de violencia machista y el colectivo M8 Asanblada Feminista Bidasoa realizó una performance y leyó un comunicado de denuncia.