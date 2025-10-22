Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

Liburutegien Nazioarteko Eguna ospatuko da Zuloaga Etxean

I. A.

HONDARRIBIA.

Asteazkena, 22 urria 2025, 20:11

Comenta

Liburutegien Nazioarteko Eguna dela eta, egitarau berezia antolatu du Hondarribiko Liburutegiak aste hontan.

Bihar, goizeko 11:00etatik 13:30era, Lupe Calvok idatzitako 'Pertsona izatearen balioa: Lourdes Ibañez de Gauna', gizarte-ekintzan aitzindari liburuaren irakurraldia egingo da. Liburutegia osatzen duten taldekideak, tailerretako partaideak eta herritar guztiak gonbidatuta daude ekitaldi honetan parte hartzera.

Gonbidapen irekia da, liburutegiaren garrantzia eta gizartean duen rola ospatzeko, eta argi uzteko liburutegia eraikin bat baino askoz gehiago dela. Aldez aurretik izena emate gomendatzen da whatsapp (688 86 08 46), telefono (943 11 12 85) edo posta elektronikoz (liburutegia@hondarribia.eus).

Larunbatean, liburutegia kalera irtengo da eta San Pedro kaleko azokan postu bat jarriko du.

Azkenik, igandean, 18:00etan, Papillon Zineklubarekin elkarlanean, Carlos Saurak zuzendutako 'Deprisa, deprisa' (1981) pelikularen emanaldi berezia eskainiko da Kultur Etxean. Filmak Urrezko Har-tza irabazi zuen Berlingo Zinemaldian. Pelikulako aktore protagonista, José Antonio Valdelomar, 'Pertsona izatearen balioa' liburuan aipatzen den pertsonetako bat da.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Liburutegien Nazioarteko Eguna ospatuko da Zuloaga Etxean