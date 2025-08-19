Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La penúltima jornada de Kai Market tendrá lugar mañana. JOSÉ MARI LÓPEZ

Hondarribia

Kai Market y concierto del grupo Folkesí este jueves en el Puerto Deportivo

El mercado de arte, diseño y ropa arrancará a las 17.00 horas, mientras que la actuación de la banda guipuzcoana será a las 19.00 horas

X. L. G.

HONDARRIBIA.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

Un jueves más, creadores y artesanos locales expondrán sus productos en el Puerto Deportivo en otra nueva jornada de Kai Market. Impulsado por Kia Hondarribia, la asociación de hosteleros del Puerto Deportivo, la penúltima jornada de este mercado dedicado al arte, el diseño y la ropa estará abierto al público desde las 17.00 a las 21.00 horas.

Además, a las 19.00 arrancará la actuación de la banda Folkesí dentro del ciclo de conciertos Kai Musik, otra de las iniciativas programadas por la asociación para los meses de julio y agosto.

El cuarteto, formado por miembros del Conservatorio de Irun, ya conoce lo que es tocar en el Puerto Deportivo, ya que también formó parte de la pasada edición de Kai Musik. Se trata de una bande que interpreta versiones conocidas de canciones irlandesas, además de otras de grupos de folk o música celta como Sorotan Bele o Celtas Cortos.

La agenda de verano del Puerto Deportivo llegará a su fin el próximo jueves, día 28, con una triple ración de Kai Market, Kai Musik y Kai Pote. En concreto, la actuación musical correrá a cargo de Flecha, el proyecto en solitario del músico madrileño Manuel Flecha Ontivero.

