La entrega de premios del sexto rally fotográfico de Ttopara tuvo lugar en la biblioteca.

Hondarribia

José Angel Amuchastegi ganó el rally fotográfico de Ttopara

36 fotógrafos participaron en la sexta edición del certamen

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El 'Rally Fotográfico de Hondarribia, Memorial Aritz Aranburu', organizado por Ttopara Kultur Elkartea, cumplió su sexta edición el 25 de julio y recientemente se ha celebrado la entrega de premios.

El donostiarra José Angel Amuchastegi salió ganador y completaron el podio el irundarra Oskar Gaskon y el durangarra Javier López, llevándose premios de 200, 150 y 100 euros, respectivamente. El premio al mejor autor local fue para Rubén Redondo y el de mejor autor juvenil, para la hondraribitarra Irune Torres, dotados con 100 y 80 euros.

Participaron 36 fotógrafos, que tuvieron toda la mañana para sacar sus imágenes, con los temas propuestos por la organziación, que en esta ocasión fueron las embarcaciones, la exposición fotográfica, las huellas, las esculturas y luces y sombras.

